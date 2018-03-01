هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة و"رايت هيلث" يبحثان تطوير الخدمات

الشارقة 24:

في إطار تعزيز بيئة العمل في إمارة الشارقة، عقدت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، اجتماعاً مع شركة "رايت هيلث" التابعة لمجموعة فاونديشن القابضة، المؤسسة الأكبر في الإمارات لخدمات الرعاية الصحية لذوي الدخل المنخفض وأصحاب الياقات الزرقاء، وذلك بحضور كل من سعادة سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وشينور خوجا، الرئيس التنفيذي لـ "رايت هيلث"، وكاران ياداف، رئيس الاستراتيجية بشركة فاونديشن القابضة وإليزابيث سين نائب المدير العام، المنطقة العربية، لشركة أبكو العالمية، وعمر الشارجي، مدير إدارة الدعم والاتصال المؤسسي، وعمر السلمان، رئيس قسم تطوير المعايير بالإنابة، حيث ناقش الطرفان عدداً من القضايا الخاصة بعملية تطوير الخدمات الصحية المقدمة لفئة الأيدي العاملة في الشارقة، وسبل رفع مستوياتها.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة، مناقشة سبل تطوير العمل المشترك بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، بهدف تقديم الخدمات الصحية إلى العمال بأسعار رمزية، إلى جانب ضرورة العمل على نشر التوعية الصحية ومفاهيم الوقاية العلاجية، في أماكن سكن العمال، سواء من خلال الزيارات الميدانية أو عبر إشراكهم في كافة الفعاليات، التي ينفذها الطرفين، اللذان اتفقا أيضاً على ضرورة تقديم الفحوصات الطبية المجانية للعمال بشكل دوري، حفاظاً على السلامة العامة في المجتمع المحلي.



وناقش الطرفان خلال الاجتماع، إمكانية تنفيذ عدد من الدراسات المتخصصة حول إمكانية إقامة مجمعات صحية من مستشفيات ومراكز وصيدليات وعيادات متخصصة، بالقرب من مقرات سكن العمال، لتقديم كل ما يحتاجونه من خدمات تتعلق بهذا الخصوص، إلى جانب استثمار الإحصائيات السابقة، في دراسة أهم ما يتعرض له العامل من عوارض وحوادث صحية، وسبل الوقاية منها من خلال التنسيق مع أصحاب العمل والجهات المعنية، بهدف إيجاد بيئة صحية أمنة لفئة العمال.



وفي هذا السياق، أكد سعادة سالم يوسف القصير، على أن قوانين العمل في الإمارات تعد جزءاً من منظومة القوانين والتشريعات التي وضعتها القيادة الرشيدة للمحافظة على حقوق الإنسان، وقال: "توفير بيئة عمل مثالية في الشارقة، هدف طالما أكد عليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتبقى الإمارة بيئة جاذبة لأصحاب العمل والعمال على حد سواء، وبناءً على ذلك نسعى في هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، إلى ضمان تطوير مرافق ومجتمعات العمال، تقديراً منا على الدور الذي يقومون به في سبيل بناء النهضة العمرانية التي تتميز بها الشارقة".



وأضاف سعادة سالم القصير: "بلا شك أن توفير الخدمات الصحية لفئة الأيدي العاملة، تشكل واحدة من أبرز الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع، بحيث نضمن من خلالها توفير كافة احتياجات هذه الفئة، لضمان تمتعها بصحة جيدة، تعينها على مواصلة الحياة والعمل وسط ظروف حياتية مريحة، حيث يأتي ذلك إيماناً منا بأن صحة العامل تساعد على رفع إنتاجيته، فضلاً عن أن ذلك يكشف عن الوجه المشرق الذي تتمتع به الشارقة والإمارات بشكل عام".



وبين القصير، أن الاجتماع مع شركة "رايت هيلث"، كان إيجابياً، وقال: "نحن فخورون بالعلاقة التي تجمعنا معهم، والتي تتميز بكونها قادرة على تقديم خدمات صحية متنوعة في متناول يد فئة العمال، ويمكن القول إن اللقاء كان أشبه بعملية عصف ذهني، للخروج بمنظومة متكاملة قادرة على خدمة فئة العمال، وتوفير كل ما تحتاجه من خدمات صحية، تكون قريبة من أماكن سكنها".



من جانبها، قالت شينور خوجا: "تربطنا مع هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، علاقة عميقة، تمت ترجمتها خلال اللقاء الذي جمعنا، بهدف وضع استراتيجية واضحة المعالم، لدعم وتوفير ما تحتاجه فئة العمال من خدمات صحية متنوعة، وهو ما يؤكد على حرص إمارة الشارقة على الالتزام بالقوانين والتشريعات الضامنة لحقوق الإنسان وفئة العمال تحديداً".