"المنقذ الصغير" يدرب الأطفال على الإنقاذ والإسعافات الأولية

الشارقة 24:

نظمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، دورة "المنقذ الصغير"، التي استهدفت نخبة من الأطفال في مراكز مدينة الشارقة ممن لديهم المهارات العالية في مجال السباحة والمتميزين فيها، وذلك في الفترة من 22- 27من شهر فبراير المنصرم، في مسبح مركز الطفل في الرقة.



تضمنت الدورة التي أقيمت تحت إشراف جهة متخصصة في مجال تأهيل المدربين ومنقذين السباحة، جانباً؛ نظرياً وآخر عملي بهدف تعريف الأطفال وتدريبهم بأساسيات عملية الإنقاذ، وكيفية التصرف الصحيح عند إنقاذ الغريق، وإيصاله إلى المكان الآمن والحفاظ على سلامته، إضافة إلى ضرورة إجراء الإسعافات الأولية وعملية الإنعاش للغريق.