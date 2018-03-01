القافلة الوردية تقطع مسافة 11.7 كم وتقدم فحوصات سرطان الثدي لـ 744 شخصاً

الشارقة 24:

مع هطول أمطار الخير والبركة، انطلقت مسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة في يومها الأول من إمارة الشارقة، الأربعاء، لتواصل رحلتها في تعزيز الوعي بسرطان الثدي، وتقديم الفحوصات الطبية المجانية للكشف عن المرض، والتي تستمر هذا العام لمدة 7 أيام، ونجحت عيادتها الطبية في تقديم الفحوصات المجانية للكشف عن سرطان الثدي لـ 744 شخصاً.



وبحماس كبير وعزيمة لا تلين، نجحت المسيرة في يومها الأول وبمشاركة أكثر من 15 فارساً وفارسة من جنسيات مختلفة في قطع مسافة 11.7 كم، انطلاقاً من نادي الشارقة للفروسية والسباق، مروراً بمستشفى الكويت، وبلدية الشارقة حيث كان في استقبالهم سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وجميع الموظفين والكوادر الإدارية.



وواصل الفرسان والفرق الطبية رحلتهم التوعوية وصولاً إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الذي استقبلهم فيه "أطفال الشارقة"، وطلبة مدرسة الإمارات الخاصة بالشارقة، الذين شاركوا في "مسيرة خطوات وردية" إلى جانب الفرسان على امتداد 7 كم، قبل أن تحط المسيرة رحالها في واجهة المجاز المائية، التي شهدت إقامة فعاليات ترفيهية خاصة بالأطفال.



ووفرت المسيرة في يومها الأول الفحوصات الطبية المجانية للكشف عن سرطان الثدي في أربع مواقع رئيسة في إمارة الشارقة، هي: مستشفى الكويت "الموقع الوحيد الذي وفر الفحوصات للنساء والرجال"، ومستشفى الذيد، والمؤسسة العقابية والإصلاحية، ومركز القرائن الصحي، حيث استقبلت العيادات الطبية 564 شخصاً، بينهم 86 رجلاً، و658 سيدة، و33 للأشعة الصوتية، أما العيادات الثابتة حول الإمارات استقبلت 180 شخصاً.



وقالت سعادة ريم بن كرم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية: "تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم ومتابعة قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، انطلقت مسيرة فرسان القافلة الوردية في دورتها الثامنة، حاملةً رسائل الوعي والأمل، لنؤكد عبرها مجدداً أن رحلة مجابهتنا لسرطان الثدي لن تتوقف أبداً، وسنواصل جهودنا حتى نحقق جميع الأهداف التي نسعى إليها".



وأضافت بن كرم: "انطلقت مسيرة الفرسان في أول أيامها مع زخات أمطار الخير والبركة، التي عمت مدينة الشارقة، حيث انطلق معها الفرسان والأطباء والمتطوعون بحماس كبير، باثين رسائل الوعي والأمل، ومجيبين على كل استفسارات وأسئلة الجمهور حول سرطان الثدي، وقد لعب جنود الأمل الوردي دوراً كبيراً في تشجيع الجميع على زيارة العيادات الطبية وإجراء الفحوصات لمزيد من الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم".



ومن جانبه قال سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة: "سعداء باستقبالنا لمسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة، إحدى المبادرات الإنسانية والمجتمعية لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، هذه المبادرة الريادية التي تقوم ببث رسالة سامية وفاعلة في المجتمع للتوعية بسرطان الثدي، الذي يعتبر من أكثر أنواع السرطان انتشاراً وسط النساء في جميع أنحاء العالم، ونثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها من أجل من الحد من انتشار المرض ووصوله إلى مراحل متقدمة".



ودعا الطريفي جميع الموظفات المنتسبات إلى بلدية مدينة الشارقة لزيارة عيادة القافلة الوردية الثابتة في واجهة المجاز المائية، وإجراء الفحوصات للكشف عن سرطان الثدي، حرصاً من البلدية على سلامتهن، مؤكداً أن بلدية مدينة الشارقة تدعم القافلة الوردية بلا حدود، لافتاً إلى قيامهم بالترويج للمبادرة من خلال تزيين ماكينات تحصيل رسوم المواقف التابعة للبلدية بشعار المبادرة.



وشهدت المسيرة تفاعلاً كبيراً من كل أفراد المجتمع الذين حرصوا على طرح أسئلتهم واستفساراتهم حول سرطان الثدي وسبل الحد من انتشاره، وثمنوا الجهود الكبيرة التي تقوم بها القافلة الوردية، لا سيما توفير عياداتها الطبية للفحوصات للكشف عن المرض مجاناً لكل أفراد المجتمع رجالاً ونساءً ومن مختلف الجنسيات.



تنتقل المسيرة اليوم إلى الفجيرة لتوفر الفحوصات المجانية في أربعة مواقع

وستنطلق المسيرة اليوم الخميس في تمام الساعة 10:00 صباحاً من سيتي سنتر الفجيرة، مروراً بمستشفى الفجيرة، وقلعة الفجيرة، لتنتهي عند كورنيش الفجيرة عند الساعة 2:20 بعد الظهر، قاطعة مسافة "14.9 كم"، وستتواجد العيادات الطبية في كل من مستشفى مسافي، ومستشفى الفجيرة "الموقع الوحيد الذي يوفر الفحوصات للنساء والرجال"، وكوزمسيرج، وعيادات مستشفى الإمارات، على أن تقتصر الفحوصات "المخصصة لإمارة الفجيرة" في باقي أيام المسيرة على العيادة الثابتة في كورنيش الفجيرة، المخصصة للنساء فقط.



"مسيرة القوارب" و"مسيرة الفرسان الصغار" أبرز فعاليات اليوم الثالث

وستنطلق المسيرة في يوم غد الجمعة الذي يوافق ثالث أيامها من إمارة دبي، وستكون نقطة الانطلاق من طريق جميرا في تمام الساعة 9:00 صباحاً، لتحط رحالها في متحف الاتحاد عند الساعة 11:15 صباحاً لتقطع بذلك مسافة "9.6 كم"، وستستقبل العيادات الطبية جميع المراجعين في كل من بحيرات القدرة، وابن بطوطة مول، وحديقة زعبيل "الموقع الوحيد الذي سيوفر الفحوصات للنساء والرجال"، فيما ستتواجد العيادة الثابتة في دبي مول.



وسيشهد ثالث أيام المسيرة وللعام الثالث على التوالي وبالتعاون مع "نخيل" تنظيم "مسيرة القوارب الوردية"، وستقام هذه الفعالية التي ستتيح لمحبي الزوارق الانضمام إلى المسيرة والمشاركة في تعزيز الوعي بسرطان الثدي، في نخلة دبي من الساعة 1:00 - 3:00 ظهراً.



كما ستقام وللعام الثاني على التوالي "مسيرة الفرسان الصغار"، التي ستفتح المجال أمام الأطفال للمشاركة في المسيرة بخيولهم الخاصة، وذلك من خلال السير في المضمار المخصص لهم، والذي سيشهد إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية التي تستهدف الصغار، وتقام "مسيرة الفرسان الصغار" في بحيرة القدرة بدبي من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 6:00 مساءً.



وعلى مدار الأعوام الماضية، نجحت القافلة الوردية في تقديم عطاءات لا محدودة في سبيل مكافحة سرطان الثدي، وتعزيز الوعي المجتمعي به، وتبديد المفاهيم المغلوطة حوله، وتوفير الفحوص المجانية للكشف عنه، وتمكنت على مدار مسيراتها السبع من قطع مسافة 1640 كيلو متراً عبر إمارات الدولة السبع، بمشاركة أكثر من 490 فارساً و700 متطوع، مقدمة الفحوصات الطبية لـ 48 ألفاً و874 شخصاً، بينهم 32 ألفاً و93 مقيماً، و16 ألفاً و781 مواطناً، وذلك من خلال 578 عيادة ثابتة ومتنقلة.