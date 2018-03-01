"الشارقة لإدارة الأصول" و"التسجيل العقاري" توقعان مذكرة تعاون

الشارقة 24:

تعزيزاً لجهودهما المشتركة في زيادة جاذبية القطاع العقاري والاستثماري بالإمارة، وقعت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، مؤخراً، مذكرة تعاون في مجال خدمات التسجيل العقاري.



وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر دائرة التسجيل العقاري، بين سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام الدائرة، وسعادة وليد إبراهيم الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، وبحضور عدد من القيادات ومديري الإدارات من الجانبين.



وقال سعادة وليد الصايغ: "تحرص شركة الشارقة لإدارة الأصول على تعزيز تنوع وتنافسية وحيوية اقتصاد الإمارة وزيادة جاذبية الفرص الاستثمارية فيها، توافقاً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، والاستمرار في مسيرة التنمية التي تنعكس إيجاباً على كافة القطاعات والمجالات فيها".



وأضاف الصايغ: "تسعى الشركة دائماً إلى بناء وتعزيز شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، بما يضمن مواصلة العمل المشترك وتوحيد الجهود، من أجل تحقيق الرؤية الشاملة لحكومة الشارقة، وتقديم خدمات متميزة وشاملة تحقق أعلى مستويات السعادة والرضا لدى سكان الإمارة والمستثمرين فيها، من الأفراد والشركات".



من ناحيته، قال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي: تهدف مذكرة التعاون، إلى أن يكون العمل مشترك بين الطرفين في عدة مجالات مختلفة لتسهيل الخدمات وتبادل الخبرات والإحصائيات والدراسات القانونية، وكذلك للمشاركة في الدورات التدريبية، وذلك تطبيقاً لأهداف الدائرة وللسعي نحو مجتمع متطور يخدم جميع الفئات بسهولة وتحقيقاً لاستراتيجية الدائرة ورؤية حكومتنا الرشيدة".



واتفق الجانبان على إعداد خريطة طريق لتبادل المعلومات، بخصوص التداولات العقارية وأحدث التشريعات، كما تم الاتفاق على التعاون في مجال خدمات التسجيل العقاري، وتصديق عقود البيع المبدئية، وإصدار سندات الملكية أو الانتفاع وفقاً للأنظمة السارية والإجراءات المتبعة لدى دائرة التسجيل العقاري.



وتهدف اتفاقية التعاون إلى تبادل الدراسات والأبحاث القانونية في المجال العقاري، إضافة إلى التنسيق بشأن مشاركة بعض موظفي القطاع العقاري في شركة الشارقة لإدارة الأصول بالدورات التدريبية التي تنظمها دائرة التسجيل العقاري، في مجال إدارة العقارات والتحكيم في المجال العقاري وغيرها.