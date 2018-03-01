خميس السويدي يكرم الجهات التطوعية في مهرجان ضواحي 6

الشارقة 24:

أشاد سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بجهود كافة الجهات التطوعية التي تقاطرت للمساهمة في إنجاح مهرجان ضواحي، والذي اختتم في شهر يناير الماضي.

وأعرب عن تقديره لكافة جهود المتطوعين، لمساهمتهم في فعاليات الدائرة، وتحديداً في مهرجان الضواحي، والتي تنم عن حس مجتمعي عالٍ، كما تمثل طاقة المجتمع الثانية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته دائرة شؤون الضواحي والقرى لتكريم 7 جهات تطوعية شاركت في مهرجان ضواحي6 .

حضر الحفل الذي أُقيم في مقر سجايا فتيات الشارقة سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير الدائرة ووليد راشد ديماس رئيس مجلس ضاحية مغيدر سابقاً وعبد الرحمن بن كامل رئيس مجلس ضاحية مغيدر وعلي أحمد بوغازيين وصلاح خميس الحوسني وفيصل مال الله الحمادي.

وأشاد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بدور وجهود الجهات التطوعية السبع التي ساهمت بأعمالٍ مثمرة في المهرجان ونجاحه.