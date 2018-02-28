اللواء الشامسي يشهد حفل تخريج "المستجدين والشرطة النسائية"

الشارقة 24:

شهد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، الأربعاء، على مسرح الأكاديمية حفل تخريج الفرقة الأساسية للإعداد المهني الدورة الـ 29 للطلبة المستجدين والـ 11 للشرطة النسائية، وذلك بحضور العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية ومديري إدارات الشرطة والخريجين وأولياء أمورهم.

وتقدم اللواء الشامسي خلال كلمة له ألقاها في حفل التخريج بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الأكاديمية، على دعمهما للقيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية ومتابعتهما الحثيثة وتوجيهاتهما السديدة بتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الخاصة بإعداد هذه الكوادر الأمنية وإحاطتها بكل سبل الرعاية والتقدير لأنهم حماة الوطن.

ودعا اللواء الشامسي الخريجين إلى أن يتحلوا بالإخلاص والأمانة والصدق وأن يكونوا عند حسن ظن أهلهم ووطنهم وقيادتهم التي وضعت كل ثقتها بهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وازدهاره.

بعدها ألقى المقدم حميد عبدالله المشرخ مدير إدارة التدريب بالأكاديمية كلمة قال فيها: لقد عملت أكاديمية العلوم الشرطية ممثلة بقسم معهد التدريب، وبما يمتلكه المعهد من مؤهلات وخبرات، إلى إعداد الخطط والبرامج التدريبية والتعليمية لتلبية الحاجة إلى عناصر أمنية منفتحة تمتلك حسّاً أمنياً وكفاءة عالية تمكنها من التفاعل الإيجابي مع معطيات العصر ومتغيراته من خلال فترة الإعداد الممتدة لخمسة شهور، عمد خلالها أساتذة المعهد ومدربوه بخبراتهم المتراكمة إلى تعريف وتبصير الطلبة المستجدين وعناصر الشرطة النسائية بكيفية التعاطي مع مستجدات الساحة الأمنية وفقاً لأخلاقيات العمل الأمني وبما يحفظ أرواح وممتلكات أفراد المجتمع.

وأضاف: إن قسم معهد التدريب ومنذ تاريخ إنشائه في العام 1988م قد مثّل واحدة من أبرز المحطات المضيئة في تاريخ شرطة الشارقة، حيث كان النواة الحقيقة لإنشاء أكاديمية العلوم الشرطية وليستأنف نشاطه ويسهم بدور فعال وملموس في تأهيل وتدريب الكوادر المحلية وتنمية قدرات الأفراد المنتسبين لجهاز الشرطة من خلال رفع كفاءتهم وزيادة معارفهم وصقل خبراتهم ومهاراتهم في مختلف مجالات العمل الأمني ليتخرج رجل الشرطة وهو يتمتع بالقدرة على التعامل مع كافة الظروف والمواقف الأمنية بمهارة وحرفية عالية.

واختتم بالقول: نتوجه بأحر التهاني والتبريكات للخريجين داعين إياهم لتجسيد ما تلقوه من تدريبات ميدانية ومناهج دراسية نظرية إلى واقع عملي يعكسون من خلاله الصورة المشرقة التي تليق بالمكانة المتميزة والموقع المرموق الذي باتت تتصدره إمارة الشارقة منارة العلم والثقافة وواحة الأمن والطمأنينة والاستقرار.

بعد ذلك قام اللواء سيف الزري الشامسي راعي الحفل يرافقه المقدم حميد المشرخ بتكريم المتفوقين من الطلبة المستجدين والشرطة النسائية في المجموع العام والمواد الأكاديمية والمشاة والرماية واللياقة البدنية والمسلك.

كما قام اللواء الشامسي بتكريم علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي باعتباره شريكاً استراتيجياً لشرطة الشارقة من خلال الدعم والتعاون المثمر والبناء الذي تقدمه الهيئة لشرطة الشارقة.

بعد ذلك أدى الخريجون قسم الولاء معاهدين الله والقيادة الحكيمة على أن يظلوا حماة لأرض الإمارات وترابها المقدس وأن يظلوا درعاً يحمي الوطن ويحقق له المجد والعزة.