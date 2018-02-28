أحمد السلمان: "الوقاية والسلامة" نظمت برنامجاً تدريبياً لعمال "بيئة"

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال أحمد علي السلمان مدير معهد التدريب بهيئة الوقاية والسلامة إن "الهيئة وضعت خطة استراتيجية للعام الجاري 2018، وتشمل ورش عمل ومحاضرات وبرامج توعوية شاملة لجميع الفئات العاملة في إمارة الشارقة، وذلك حرصاً من الهيئة على توفير بيئة عمل آمنة للجميع، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة".

وأضاف: نظمنا برنامجاً تدريبياً لعمال شركة الشارقة للبيئة "بيئة"، بعنوان "السلامة العامة في مواقع العمل" وذلك بمقر الشركة بمنطقة الصجعة، ضمن خطة الهيئة التوعوية والتي تستهدف جميع قطاعات المجتمع ومن ضمنها العمال، وقد جاء اختيار هذا البرنامج بهدف تحسين المعرفة والتعريف بمفاهيم الأمن والسلامة في بيئة العمل، إضافة إلى تحديد المخاطر المحتملة وحالات الطوارئ في العمل، لتفادى الحوادث في بيئة العمل، واتخاذ تدابير الأمن والسلامة التي تقلل من الخسائر.

وأوضح السلمان أن البرنامج صمم خصيصاً لعمال شركة بيئة، وذلك في سبيل تعزيز قيم الصحة والسلامة المهنية، ومنحهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من تطوير إمكانية العمل المستقبلي ضمن قواعد الأمن والسلامة وإعداد كادر مؤهل وكفء للتعامل مع المخاطر التي تواجه العمال، وللحد من وقوع الإصابات بمواقع العمل.