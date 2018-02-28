إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة تستقبل أعضاء "القافلة الوردية"

الشارقة 24:

استقبل العقيد أحمد عبد العزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والعقيد منى سرور مدير فرع سجن النساء، أعضاء القافلة الوردية لأصدقاء مرضى السرطان الثدي، الأربعاء، ضمن المبادرات الصحية التي تطلقها المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على نشر الوعي الصحي لدى موظفات المؤسسة العقابية والإصلاحية ولزيادة الوعي الصحي للنزيلات حول أخطار سرطان الثدي وكيفية الوقاية منه، حيث تضمنت المبادرة إلقاء محاضرة توعوية عن الرضاعة الطبيعية للأمهات والحوامل ومحاضرة أخرى عن سرطان الثدي.

تلى ذلك إلقاء محاضرة عن الإسعافات الأولية لموظفات المؤسسة العقابية والإصلاحية، وشملت المبادرة خضوع عدداً من الموظفات والنزيلات للفحص الطبي الذاتي من قبل فريق طبي نسائي مختص بإجراء الفحوصات.