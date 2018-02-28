شرطة الشارقة تناقش "آلية عمل منصة الابتكار" لوزارة الداخلية

الشارقة 24:

شهد المقدم خالد إبراهيم الشارجي رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، الأربعاء، ورشة عمل للمنسقين ورؤساء فرق دراسة المقترحات وفرق التطبيق حول آلية عمل منصة الابتكار لوزارة الداخلية، بحضور رؤساء الأقسام ومدراء الأفرع بإدارة العامة للعمليات المركزية في قاعة التدريب بإدارة المهام الخاصة.

ثم قدم الرائد فيصل خوري من مركز وزارة الداخلية للابتكار العرض، حيث تم مناقشة الآلية الجديدة وطرق متابعة المقترحات، لدعم استراتيجية الابتكار للقيادة العامة لشرطة الشارقة لتحويل الابتكار إلى منهج عمل وأسلوب حياة كأحد أبرز حاضنات الإبداع، لتحقيق رؤية وأهداف وزارة الداخلية للوصول إلى أعلى مستويات الريادة في العمل الأمني والشرطي والإداري.