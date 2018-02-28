مثمنة دعم حاكم الشارقة

الشيخة خلود المعلا: القافلة الوردية نموذج يحتذى به في التطوع

  • الأربعاء 28, فبراير 2018 في 5:01 م
قالت الشيخة خلود إبراهيم المعلا، مدير إدارة الوثائق في بلدية مدينة الشارقة، إن البلدية تثمن الجهود التي تقوم بها القافلة الوردية، وتتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم التي تجوب الدولة على مدار 7 أيام.
الشارقة 24 - محمود سليم: 
 
ثمنت الشيخة خلود إبراهيم المعلا، مدير إدارة الوثاق في بلدية مدينة الشارقة، الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة؛ للقافلة الوردية.
 
وأشارت المعلا، في تصريحات لـ " الشارقة 24"، على هامش انطلاق مسيرة فرسان القافلة الوردية في مسيرتهم من مقر البلدية الرئيسي، بمنطقة المصلي، الأربعاء، إلى أن هذا الدعم والاهتمام هو ما جعل القافلة الوردية مستمرة بعطائها اللامحدود، منارة تضيء بالأمل ونموذج يحتذى به في التطوع على المستوى المحلي والدولي.