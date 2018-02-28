الشيخة خلود المعلا: القافلة الوردية نموذج يحتذى به في التطوع

الشارقة 24 - محمود سليم:

ثمنت الشيخة خلود إبراهيم المعلا، مدير إدارة الوثاق في بلدية مدينة الشارقة، الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة؛ للقافلة الوردية.

وأشارت المعلا، في تصريحات لـ " الشارقة 24"، على هامش انطلاق مسيرة فرسان القافلة الوردية في مسيرتهم من مقر البلدية الرئيسي، بمنطقة المصلي، الأربعاء، إلى أن هذا الدعم والاهتمام هو ما جعل القافلة الوردية مستمرة بعطائها اللامحدود، منارة تضيء بالأمل ونموذج يحتذى به في التطوع على المستوى المحلي والدولي.