الشيخة شذى المعلا: سعداء بانطلاق فرسان القافلة الوردية من بلدية مدينة الشارقة

الشارقة 24 - محمود سليم:

عبرت الشيخة شذى المعلا، مساعد المدير العام للصحة العامة والمختبرات المركزية بالبلدية، عن سعادتها بانطلاق مسيرة فرسان القافلة الوردية في يومها الأول، من بلدية مدينة الشارقة، بحضور سعادة ثابت الطريفي، مدير عام البلدية، وسعادة ريم بن كرم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية.

وأوضحت الشيخة شذى المعلا، في تصريحات، لـ"الشارقة 24"، على هامش انطلاق الفرسان في مسيرتهم من مقر البلدية الرئيسي، بمنطقة المصلي، الأربعاء، أن القافلة الوردية ساهمت بشكل كبير في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن مرض السرطان، وأهمية الكشف المبكر عليه.

ويتحرك فرسان القافلة الوردية في اليوم الأول من مسيرتهم المستمرة على مدار 7 أيام، من مستشفى الكويت، ليمروا بعدها ببلدية مدينة الشارقة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قبل أن انتهاء اليوم الأول من المسيرة في واجهة المجاز المائية.