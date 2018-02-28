بلدية الشارقة تطلق برنامج "ستيب" للمساعدة في تصميم العناصر الخرسانية

الشارقة 24:

أطلق قطاع الهندسة والمباني في بلدية مدينة الشارقة بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار، برنامجاً هندسياً تحت عنوان "ستيب" وهو عبارة عن مجموعة أدوات تساعد المهندس الإنشائي في عملية تصميم العناصر الخرسانية، ويزخر البرنامج بالعديد من الأدوات الأخرى التي يحتاجها المهندس في عملية التصميم الإنشائي.

ويهدف البرنامج ليكون رائداً على مستوى العالم في عدد الأدوات الهندسية الموجودة فيه، وتوفير المزيد من الأدوات الهندسية بمختلف المجالات للمهندسين الإنشائيين بأسعار مناسبة، وتسهيل الكثير من المواضيع الهندسية للمهندسين والطلبة والتي يخشون الدخول فيها، ولفت نظر المهندسين والطلبة إلى الكثير من المواضيع الهندسية التي يغفلون عنها في عملية التصميم، وإضافة ميزات جديدة للبرنامج تواكب آخر التطورات العالمية.

ويمتاز البرنامج بالعديد من المميزات حيث يساعد المهندس الإنشائي على إتمام عملية التصميم التي بدأها باستخدام البرامج العالمية وذلك باستخدام أدوات البرنامج فيما ينقصه من حسابات، كما أنه متوافق في نتائجه مع نتائج أشهر البرامج العالمية، ويحوي كمية كبيرة من الأدوات التي توفر على المهندس الإنشائي الحسابات اليدوية وفق آخر الكودات الأميركية الصادرة، وبما يتوافق مع اشتراطات بلديات الدولة وخصوصاً بلدية إمارة الشارقة، كما أنه اعتمد على تلخيص واحتواء الكثير من المواضيع الهندسية في الكودات الأميركية والتي يحتاجها المهندس الإنشائي يومياً في مسيرته المهنية، فوفر عليه الكثير من الجهد و البحث لإتمام عملية التصميم، كما يساعد المهندس في تسريع عملية اعتماده للمشاريع الهندسية في الدوائر الحكومية.

ويوفر البرنامج الكثير من الأموال التي تصرف لشراء البرنامج التي تؤدي نفس الوظيفة بأسعار باهظة، كما يحوي إمكانية تعديله وتطويره وتحديثه بشكل مستمر، طالما تم إصدار نسخ جديدة من الكودات الأميركية، وإمكانية إضافة كودات جديدة بجانب الكود الأميركي في المستقبل، فضلاً عن توفير للمستخدم إمكانية طباعة مذكرة حسابية تحتوي المدخلات والمخرجات لتقديمها للدوائر الحكومية ولمن يهمه الأمر، ويوفر العمل في بيئة واحدة حيث يمكنه ضمن ملف واحد وضع كل العناصر المدروسة على اختلافها، كما يوفر البرنامج العديد من الخيارات لنفس الأداة التصميمية، خدمةً لعملية التصميم، وحرصاً على عدم الهدر في الكميات، بسبب عدم معرفة المصمم في كيفية حسابها.