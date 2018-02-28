ريم بن كرم: القافلة الوردية كشفت طبياً على 48 ألف حالة خلال مسيرتها

الشارقة 24 - محمود سليم:

كشفت ريم بن كرم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، أن القافلة كشفت طبياً على 48 ألف حالة خلال مسيرتها، واكتشفت إصابة 47 مريضاً، تتكفل جمعية أصدقاء مرضى السرطان بعلاجهم، مشيرة إلى أن بعض المصابين الأخرين فضلوا العودة إلى بلادهم لتلقى العلاج، أو العلاج على نفقتهم الخاصة.

وأشارت بن كرم، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش مؤتمر إطلاق المسيرة الثامنة لفرسان القافلة الوردية، بنادي الشارقة للفروسية والسباق، إلى أن المسيرة ستستمر على مدار 7 أيام تبدأ بالشارقة، وتنتهي بمدينة أبوظبي.

وأوضحت أن القافلة، الأربعاء، حققت إنجازاً كبيراً، وهو وصول العيادة المتنقلة للقافلة الوردية، مضيفة "هذا ما كنا ننتظره على مدار 7 سنوات، وهي مسؤولية كبيرة، حيث يمكن للعيادة المتنقلة الكشف المبكر على 8 سرطانات، ولكن باعتبار أن أكثر المترددين على العيادة من النساء، فتخصصنا في سرطانين هما الثدي، وعنق الرحم.