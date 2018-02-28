بلدية الحمرية تشيد بجهود "طرق الشارقة"

الشارقة 24:

أشاد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية بجهود هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، ودورها في إنجاح المرحلة الثانية من رصف الطرق والشوارع الداخلية في منطقة الحمرية، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بإنجاز مراحل الرصف الداخلي لمناطق إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مدير بلدية الحمرية يرافقه حميد فايز الشامسي عضو المجلس البلدي لمنطقة الحمرية وكوادر الإدارة الهندسية بالبلدية إلى هيئة الطرق والمواصلات بمقرها في مدينة الشارقة، واستقبلهم المهندس سليمان الهاجري مدير الهيئة لشؤون الطرق بحضور عدد من المهندسين بالهيئة.

بدوره أعرب مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية عن سعادة أهالي الحمرية بما نفذته وأنجزته هيئة الطرق والمواصلات من رصف لشوارع منطقة الحمرية ضمن المرحلة الثانية، والتي سهلت على القاطنين التنقل بين شعبياتها، مشيراً إلى أن بلدية الحمرية تعتز بالتواصل الدائم مع هيئة الطرق والمواصلات ورئيسها ومدراءها وكافة كوادرها للتعاون في إنجاز مختلف الخدمات في منطقة الحمرية.

وكرم مبارك الشامسي يرافقه حميد فايز الشامسي، المهندس سليمان الهاجري وكافة الكوادر الهندسية، تقديراً لجهودهم وتعاونهم.