"الوقاية والسلامة" بالشارقة تنظم برنامجاً تدريبياً لعمال شركة "بيئة"

الشارقة 24:

عقدت هيئة الوقاية والسلامة برنامجاً تدريبياً لعمال شركة الشارقة للبيئة "بيئة"، بعنوان "السلامة العامة في مواقع العمل"، وذلك بمقر الشركة بمنطقة الصجعة.



حيث تأتي المحاضرة من ضمن خطة الهيئة التوعوية، والتي تستهدف جميع قطاعات المجتمع ومن ضمنها العمال، وقد جاء اختيار هذا البرنامج بهدف تحسين المعرفة والتعريف بمفاهيم الأمن والسلامة في بيئة العمل، إضافة إلى تحديد المخاطر المحتملة وحالات الطوارئ في العمل، وذلك لتفادي الحوادث في بيئة العمل بسهولة، واتخاذ تدابير الأمن والسلامة التي تقلل الخسائر، حيث استهدف البرنامج التدريبي 100 عامل من عمال شركة "بيئة"، لرفع مهارات وقدرات العمال والحفاظ على أمن وسلامة المنشأة، إذ تصنف شركة بيئة من ضمن الأنشطة الصناعية الخطيرة.



هذا ويشتمل البرنامج التدريبي على شرح تفصيلي حول معايير الأمن والسلامة التي يجب اتباعها عند التعامل مع النفايات بجميع أنواعها وكيفية فرزها وتصفيتها وعن كيفية التعامل مع المواد الخطرة الموجودة بها وكيفية حملها وتخزينها، والإبلاغ عن الممارسات الخطرة التي لا تتبع إجراءات السلامة عند التعامل مع النفايات بما يعود بالنفع على العامل والمنشأة، إضافة لتدريبهم على أساليب استخدام معدات الوقاية الشخصية، كما تطرق البرنامج التدريبي إلى طرق تحديد المخاطر وتقييمها بشكلها الصحيح وإجراء التحقيق في حالات الحوادث وقياس أداء العمال.



هذا وأوضح السيد أحمد علي السلمان مدير معهد التدريب بهيئة الوقاية والسلامة، إن البرنامج صمم خصيصاً لعمال شركة بيئة، وذلك في سبيل تعزيز قيم الصحة والسلامة المهنية، ومنحهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من تطوير إمكانية العمل المستقبلي ضمن قواعد الأمن والسلامة وإعداد كادر مؤهل وكفء للتعامل مع المخاطر التي تواجه العمال، وللحد من وقوع الإصابات بمواقع العمل.