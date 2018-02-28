عبد العزيز الحصان رئيساً لمجلس ضاحية واسط بالشارقة

الشارقة 24:

انتخب مجلس ضاحية واسط بمدينة الشارقة التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، عبد العزيز علي محمد الحصان رئيساً لمجلس الضاحية، وانتخب المجلس وبالتزكية ناجي محمد حسن الحمادي نائباً للرئيس، جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الأول الذي عقده مجلس ضاحية واسط في مقره بمدينة الشارقة.

ويأتي اجتماع مجلس الضاحية في أعقاب صدور المرسوم الأميري لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتشكيل مجلس ضاحية واسط في مدينة الشارقة.

حضر الاجتماع علي محمد ناصر العويس، وسلطان يوسف عبيد الشامسي، وعمران حسن عبد الجليل العوضي، وناجي محمد حسن الحمادي، وعبد العزيز علي محمد الحصان الشامسي، وخالد سالم بن سمنوه وعادل أحمد حسين المازمي، وخميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤن الضواحي، ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي.

وبعد انتخابه رئيساً لمجلس ضاحية واسط أكد عبد العزيز علي محمد الحصان، أن جميع أعضاء مجلس الضاحية يعتزون بثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على اختيارهم لعضوية مجلس ضاحية واسط، وأشار إلى أن تلك الثقة ستكون دافعاً لاستكمال جهود أعضاء مجلس الضاحية السابقين في خدمة المواطنين والعمل على إسعادهم.

بدوره قدم الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى التهاني لرئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس ضاحية واسط لانعقاد أعمالهم.