نادي الشارقة للصحافة يختتم ورشة "فنيات الصحافة الرقمية"

الشارقة 24:

اختتم نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الأربعاء، الورشة التدريبية "فنيات الصحافة الرقمية" والتي نظمها النادي بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز، في مسرح المجاز على مدار ثلاثة أيام، وحضرها 20 مشاركاً من الصحافيين والمتخصصين بأقسام الإعلام بالجهات الحكومية.

وتناولت الورشة التي قدمها مدربي تومسون رويترز، هبة قنديل، وفادي رمزي، فنيات الصحافة الرقمية وأساليبها وفقاً لمعايير الصحافة الدولية، ومدى تأثيرها ومميزاتها من حيث سرعة وصول المعلومة، واستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعدد منصات النشر، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بكيفية إعداد وعرض المحتوى الرقمي بشكل فعال، سواء كان محتوى مقروءاً أو مرئياً.

كما تطرقت الورشة إلى أهم الأدوات الرقمية وطرق استخدامها لتعزيز المادة الصحافية، وكيفية توزيع المحتوى الصحافي عبر القنوات الرقمية المختلفة.

وتميزت الورشة، التي شهدت تفاعلاً حيوياً من قِبل المشاركين، بالجانب التطبيقي الذي يساهم في ترسيخ المعلومة.

وقالت أسماء الجويعد مديرة نادي الشارقة للصحافة: "تأتي الورشة التدريبية ضمن خطة التدريب السنوية للنادي، والتي يهدف من خلالها إلى تعزيز وصقل مهارات العاملين ودارسي الصحافة والإعلام، بالتعاون مع المؤسسات الصحافية والإعلامية والخبراء والمتخصصين".

ولفتت الجويعد إلى أن النادي يحرص بشكل دائم على مواكبة التطور المستمر، وتعريف العاملين في القطاع بكل ما هو جديد لتحقيق المزيد من التميز والمساهمة في استراتيجية وأهداف العمل الصحافي والإعلامي.

وينظم نادي الشارقة للصحافة العديد من الفعاليات والأحداث المتخصصة على مدار العام، ويساهم بشكل فعال في فرص التطوير المهني للعاملين في قطاع الصحافة والإعلام وصقل خبراتهم عبر وسائل متنوعة من التدريب.

هذا ويعمل النادي بأهداف رئيسة تتوافق مع رؤية المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ويحرص على التنسيق مع الوكالات والأندية الصحافية العالمية لتعزيز التعاون والتواصل وتبادل الخبرات والمعارف.