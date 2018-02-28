راشد الليم يستعرض رؤية الشارقة في تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي بسنغافورة

الشارقة 24:

أكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي السنوي الـ 13 لصناعة الغاز الطبيعي المسال، الذي عقد في سنغافورة وشارك فيه أكثر من 300 من الخبراء والمتخصصين يمثلون 20 بلداً في جميع أنحاء العالم، أن دولة الإمارات تلعب دوراً رئيسياً في صناعة الطاقة العالمية.

وأشار راشد الليم، إلى أن إمارة الشارقة رائدة في تنفيذ مشروع متكامل لشبكات الغاز الطبيعي واستخداماته في مجالات مختلفة وذلك في إطار الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمحافظة على البيئة والتيسير على سكان الإمارة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

والتقى سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، على هامش المؤتمر، السيد اس أشوران وزير التجارة والصناعة السنغافوري وتم مناقشة تفعيل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة وتدريب الكوادر البشرية.

واستعرض سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رؤية إمارة الشارقة الخاصة بالتوسع في تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي الحيوي مما يعكس التزام الهيئة بالمحافظة على البيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة، وأشار إلى أن منطقة الخليج ستظل المصدر الأول للطاقة في العالم لفترة طويلة قادمة بفضل استثماراتها في مجالات الطاقة المتجددة واحتياطاتها الضخمة من النفط والغاز الطبيعي والمسال.

وأوضح الليم، أن المؤتمر العالمي السنوي الـ 13 لصناعة الغاز الطبيعي المسال ناقش عدداً من المحاور تضمنت ضمان إمدادات الطاقة موثوقة وآمنة، وتعزيز فعالية والمنافسة في سوق الطاقة، وتطوير قطاع طاقة ديناميكي، والرؤى والتحديات والفرص في صناعة الغاز الطبيعي المسال على مدى العقد القادم مع التركيز على الأسواق الآسيوية، التي لا تزال تمثل أكثر من 75٪ من الواردات العالمية.

وأتاحت المشاركة في المؤتمر الاستفادة من المعلومات التجارية العالمية واستراتيجيات الصناعة، من خلال تبادل الخبرات بين صناع القرار والخبراء والمختصين والمجموعات المهنية والحكومية الدولية في جميع مجالات الغاز الطبيعي المسال سواء الإنتاج أو التوزيع أو التسويق حيث أن الغاز الطبيعي المسال سيمثل نحو 40% من تجارة الغاز العالمية بحلول 2040 مقارنة مع 31% حالياً وستستمر تنافسية الغاز كأحد مصادر الطاقة.

وأكد أن المؤتمر العالمي السنوي الـ 13 للغاز الطبيعي المسال يأتي في وقت صعب مع تزايد النمو المتسارع في نمو الطلب القوي في آسيا وخاصة الصين، التي تمثل أكثر من 75٪ من الواردات العالمية، ومن المتوقع أن تستمر إمدادات الغاز الطبيعي المسال في النمو بقوة في عام 2018 مما يتطلب تحديد رؤية مستقبلية لهذه الصناعة المهمة.