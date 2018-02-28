"التمكين الاجتماعي" تكرم القيادة العامة لشرطة الشارقة

الشارقة 24:

كرمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي القيادة العامة لشرطة الشارقة، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة في مقر القيادة، لتعاونهم الدائم مع التمكين الاجتماعي ومساهماتهم الكريمة في مبادرات متنوعة فتحت أبواب السعادة للأيتام، ورسمت أبعاداً مثمرة لتعاون مؤسسي راقي.

فقد حضر التكريم مجموعة من قيادات وفرق شرطية ساهمت في برامج متنوعة، وقدمت المؤسسة خلال التكريم نبذة عن خدماتها، إضافة إلى أهم المشاريع التي تم التعاون فيها، كما سلط الضوء على مبادرات مستقبلية سيتم تفعيلها خلال العام الجاري لتصب في خدمة الأيتام المنتسبين للتمكين الاجتماعي، ثم قامت المؤسسة بتكريم نخبة متميزة من المشاركين.

وصرح سعادة العميد عبد الله مبارك بن عامر: "من منطلق عام زايد وفي إمارة سلطان الخير تم التعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في عدة مشاريع تخدم فئة عزيزة على قلوبنا وهم الأيتام، وإن ما قدمناه هو بداية تعاون إلى آفاق أوسع وأرحب من التعاون المطلق لتقديم خدمات إضافية لهذه الفئة لتجعلهم قادرين على تحمل المسؤوليات وبناء الوطن مع كامل الهيئات والمؤسسات الموجودة داخل الدولة، ليكونوا من الأبناء المخلصين لدولة الإمارات".

وكان من أبرز أوجه التعاون مبادرة القيادة بتلبية رغبات 8 من أيتام المؤسسة بينهم 3 من ذوي الإعاقة لتحقيق أمنياتهم بممارسة مهنة "شرطي مرور"، حيث قاموا بمرافقة عناصر الشرطة أثناء تأدية عملهم في تنظيم السير والمرور، والإشراف على توجيه حركة المرور في المواقع والتقاطعات والشوارع، بالإضافة إلى اطلاعهم بعدد من المهام التي يمارسها رجال المرور ورقباء السير.

هذا وقد شارك 20 يتيماً في مبادرة "شتاء دافئ" التي نظمتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي استهدفت توزيع 150 من المعاطف الشتوية على العمال في المواقع الإنشائية والشوارع.