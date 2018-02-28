"الأسرة" باستشاري الشارقة تطلع على جهود "الضواحي والقرى"

الشارقة 24 – وام:

تعرفت لجنة الأسرة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة - ضمن تحضيرها لمناقشة سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى خلال جلسة المجلس المقبلة - إلى مختلف أعمال وأهداف الدائرة وما تتولاه من جهود وما تنظمه من برامج وخدمات للأسر.

جاء ذلك خلال لقائها وفد الدائرة بمقر مجلس ضاحية مغيدر بمدينة الشارقة يتقدمهم خميس بن سالم السويدي رئيس الدائرة والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي مدير الدائرة وعبد الله الكابوري مدير إدارة المجالس وعدد من مديري الإدارات وكوادر الدائرة.

حضر اللقاء، فاطمة علي المهيري رئيسة اللجنة وأعضاء اللجنة نوره بن خليف الطنيجي وسالم خميس المزروعي وسلطان عبد الله الشرقي وعبد الله إبراهيم موسى وبطي خلفان بن سرور الكتبي ومن الأمانة العامة للمجلس هدى الحمادي.

وأعربت فاطمة علي المهيري عن تقدير المجلس لكافة الجهود التي تقوم بها دائرة شؤون الضواحي والقرى لخدمة أهالي إمارة الشارقة، مشيرة إلى أن اللجنة استهدفت من هذه الزيارة الاطلاع على أدوارها وما تتولاه من اختصاصات وأعمال لخدمة الإمارة في إطار طلب اللجنة مناقشة سياسة الدائرة والمقرر عقدها في الثامن من مارس المقبل.

من جانبه، أثنى خميس بن سالم السويدي على ما يقوم به المجلس الاستشاري من تواصل واهتمام بكافة أعمال دوائر وهيئات حكومة الشارقة وحرص أعضائه على تقديم الرأي والمشورة لتطوير جوانب العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وتطرق السويدي إلى أبرز أعمال الدائرة وما تتولاه من إشراف على مجالس الضواحي في إمارة الشارقة، مؤكداً أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تمثلت في أن تصبح المجالس حلقة وصل بين الحكومة والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن دائرة شؤون الضواحي والقرى تسعى من خلال فعالياتها بالتعاون مع الدوائر والجهات الحكومية بالإمارة إلى تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي بين قاطني الأحياء والعمل على تعزيز الجانب الإصلاحي، إضافة إلى تنمية الجوانب التطويرية لمناطق الأحياء من خلال تنظيم الفعاليات وعقد الدورات وورش العمل.

وقدم الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي شرحاً حول آليات عمل الدائرة وما تنفذه من مبادرات لتحقيق أهدافها ودورها في شؤون ذوي المتوفين وقيام مجالسها بدور الإصلاح بين الأسر وتحقيق التقارب بين الأهالي بجانب تنظيم الأعراس والأتراح بمقارها وتنظيم الفعاليات المختلفة.