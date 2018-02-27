افتتاح مراكز الثقة "تسهيل" في دار القضاء بالشارقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

افتتح سعادة المستشار عبد الرحمن سلطان بن طليعة رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، وسعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وسعادة عبد الناصر الشحي قاضي محكمة الشارقة الشرعية، الثلاثاء، مراكز الثقة تسهيل، "مراكز إسعاد المتعاملين" بحلتها الجديدة في دار القضاء بالشارقة، في إطار خطة لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

وحضر حفل الافتتاح سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس مجلس الإدارة لمراكز الثقة تسهيل، والشيخ فيصل المعلا مدير إدارة الخدمات القضائية في المحكمة الشرعية، ويعقوب العوضي رئيس قسم العلاقات العامة في المحكمة، وتفقد الحضور المراكز الثلاثة التي تم افتتاحها واطلعوا على التطوير والتحديث الذي تم إنجازه.

ومن جانبه، أكد ثامر نوري الصاهود مدير مشاريع مراكز الثقة تسهيل أن التطوير الذي حدث في المراكز الثلاثة يعتبر جذرياً، كما حصل الموظفون على دورات متخصصة، مشدداً على أهمية المحافظة على هذه المراكز والاهتمام بردود فعل العملاء، مشيراً إلى أنه تم تحديث الأجهزة في مراكز الخدمة حيث إن المراكز الثلاثة الجديدة تقدم خدمات للمراجعين وللموظفين من ذوي الإعاقة.