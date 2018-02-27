"الوقاية والسلامة" بالشارقة تطلق فيلماً توعوياً لأولياء الأمور

الشارقة 24:

استكمالاً لحملة "وقاية الأطفال من السقوط"، أطلقت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة فيلماً توعوياً لأولياء الأمور لحماية أبناءهم من السقوط، وإرسال رسالة لهم بأن وجود طفلك حولك لا يعني حمايته بل استمرارك بمراقبته هو ما يحميه من المخاطر.

حيث أعدت الهيئة الفيلم التوعوي بطريقة مبتكرة، للوصول لأكبر شريحة من المجتمع بلغة الجسد، والتي تستند إلى الإيحاءات الفكرية نظراً لتعددية الثقافات بالإمارة، وإن أحد أهم أهداف الهيئة هو توعية كافة شرائح المجتمع والسعي إلى تفعيل دورها التوعوي والتثقيفي، بالإضافة إلى تنمية الوعي حول أهمية وسبل الوقاية من الحوادث وأثرها على السلامة العامة.

إذ يخاطب الفيلم أولياء الأمور، ويركز على أهمية الوقاية من خلال الاطلاع على كل ما يستجد في التكنولوجيا وما لها من أبعاد تهدد حياة الأطفال، والسعي إلى توسعة مدارك أولياء الأمور ومراقبة الأطفال ومعرفة ما تحويه التكنولوجيا الحديثة، وتأثيرها على سلامة الأطفال.

وتعد تدابير الأمن والسلامة المنزلية الإجراء الأول لوقاية الأطفال من خطر السقوط، وتتمثل هذه التدابير بمراقبة الأطفال على مدار الساعة، وعدم إغفالهم أو تركهم وحدهم بالمنزل، مع ضرورة تركيب الأقفال للنوافذ والشرفات، وتنسيق أثاث المنزل بحيث يكون بعيداً عن النوافذ؛ كي لا يتمكن الأطفال من تسلق الأثاث والتي تسهم في سهولة سقوط الطفل من النوافذ، إضافة لضرورة إخلاء الشرفات من أية أمتعة، وعدم استغلالها كمخزن.

حيث تسعى الهيئة من خلال هذه الحملات وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، إلى الوصول لمجتمع آمن يتمتع بكافة مقومات السلامة العامة والوقاية من المخاطر في إمارة الشارقة.