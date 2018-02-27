نهيان أحمد ومريم ماجد يتأهلان لنصف نهائي "منشد الشارقة الصغير"

الشارقة 24:

يواصل برنامج منشد الشارقة الصغير الذي تنتجه وتقدمه مؤسسة الشارقة للإعلام، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اكتشاف المواهب الصاعدة في مجال الإنشاد، حيث شهدت الحلقة الثانية من نسخته الرابعة التي بثها تلفزيون الشارقة الإثنين تأهل كل من مريم محمد ماجد، من مدرسة النوف بالشارقة، ونهيان وليد أحمد من مدرسة الخالدية بدبا الحصن، للدور نصف النهائي.

وأكدت لجنة تحكيم البرنامج التي تضم المنشد أحمد المنصوري، والمنشد أحمد الرضوان، والمنشد عبد الله الشحي، على موهبة جميع المتسابقين المشاركين في الحلقة الثانية من البرنامج، وعلى جمال أصواتهم، لافتة إلى أن لوائح المنافسة هي التي حتمت عليهم اختيار مرشحين اثنين فقط.

وقال نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ لبرنامج منشد الشارقة الصغير: "يواصل برنامج منشد الشارقة الصغير بث رسائله النبيلة، وسعيه إلى تعزيز الفن الهادف عبر دعم المواهب الفنية الواعدة في إمارة الشارقة، ومع استمرار بث حلقات البرنامج في موسمه الرابع يسعدنا تقديم كوكبة من المبدعين الصغار أصحاب المواهب الواعدة في مجال الإنشاد، الذين يتمتعون بخامات صوتية مميزة، ومهارات كبيرة في الأداء والحضور المسرحي".