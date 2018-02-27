طلبة الدراسات العليا بأكاديمية العلوم الشرطية يزورون "قسم المختبر الجنائي"

الشارقة 24:

في إطار دعم مسيرة التعاون والتواصل العلمي مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة بما يخدم تطوير الممارسات الأكاديمية والبحثية، وتنفيذاً لخطة التعليم والتدريب المعتمدة لبرنامج الدراسة، استقبل العميد خبير أحمد حاجي السركال رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة بشرطة الشارقة، بحضور العقيد خبير/ م عادل المازمي مدير فرع فحص الآثار المادية، وفداً من طلبة الدراسات العليا تخصص بحث جنائي 2 للفصل الدراسي الحالي 2017/2018، في زيارة علمية للمختبر من أجل التعرف عن قرب على طبيعة الأنشطة والمهام ومختلف الممارسات الفنية المختلفة.

وأكد السركال أثناء لقائه بالوفد على أهمية الزيارة من المنظور الأكاديمي الفني، التي تمكن الطلبة، من خلال الإجابة على استفساراتهم من إثراء المفاهيم والمعلومات الجنائية لديهم وتعزيز استيعاب المحاضرات النظرية التي تدرس لهم والوقوف عليها عملياً، وفقاً لمتطلبات المساق الدراسي حول "التعرف على كيفية التعامل مع الأدلة الجنائية"، وما يجري عليها من فحوص ومعاينات وتحاليل.

من جانبه قدم المازمي نبذة عن دور الأدلة الجنائية في الكشف عن الجريمة باستخدام أحدث الوسائل والطرق العلمية لإثباتها وربط علاقتها بموقع الجريمة، كما تحدث عن مهام الخبير الجنائي ودوره في كشف غموض الجرائم وإقامة الدليل المادي في مختلف القضايا، فضلاً عن علاقة الخبراء الجنائيين بالدوائر العدلية كالنيابات والمحاكم التي تستند في عملها على التقرير الجنائي الذي يصدر عن المختبر، مؤكداً على أن شرطة الشارقة تضع إمكانياتها وخبراتها في خدمة طلبة العلم، لاسيما العلوم الشرطية والجنائية لمساعدة الدارسين على التوفيق بين العلوم النظرية والتطبيق العملي لها.

في نهاية الزيارة ثمن الوفد الزائر تعاون إدارة المختبر الذي ساهم في إنجاح الزيارة والحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات والحقائق العلمية، التي تفيد الطلبة في تنمية قدراتهم وممارساتهم وصقل مهاراتهم، مشيداً بالمستوى المهني العالي للعاملين بالمختبر.