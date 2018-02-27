45 مشاركاً ضمن حلقة نقاشية لـ "الشارقة للتحكيم التجاري الدولي"

الشارقة 24:

نظم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، حلقة نقاشية بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب، تحت عنوان "شبابنا مستقبل التحكيم التجاري"، الإثنين 26 فبراير 2018 في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، بهدف التعريف بالتحكيم التجاري ودور المركز في خدمة هذا القطاع إلى جانب تكوين قاعدة من المحكمين من فئة الشباب المواطنين، لممارسة مهنة التحكيم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وقد تضمنت محاور الحلقة التي أدارتها الدكتورة أسماء الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وشارك فيها نحو 45 مشاركاً من مختلف الفئات الوطنية الشابة، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين والقانونيين والمختصين، التعريف بالتحكيم ومميزاته ومجالاته باعتباره أحد الوسائل البديلة للتقاضي، والتحديات التي تواجه الشباب في الدخول إلى مجال التحكيم في كافة تخصصاته، بالإضافة إلى احتياج الدولة إلى وجود متمرسين مهنيين في جميع تخصصات التحكيم.

من جهتها قالت حمدة البلوشي، مدير القضايا في مركز "تحكيم": "إن تنظيم هذه الحلقة النقاشية يأتي أيضاً ضمن استراتيجية مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي الرامية إلى استعراض ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الصعيد التحكيمي، وإطلاع فئة الشباب على أهمية القواعد والقوانين والإجراءات المتبعة في مجال التحكيم التجاري وتأثير ذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية".