مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تطلق مؤتمر "5% ضمن نطاق التردد" 17 أبريل

الشارقة 24:

في إطار حرصها على توعية أبناء المجتمع بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتسليط الضوء عليها، واقتراح الحلول الملائمة، تواصل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية الاستعداد لتنظيم مؤتمر "5% ضمن نطاق التردد"، يومي 17 و18 أبريل 2018 المقرر إقامته في منتجع الراديسون بلو بالشارقة، بمشاركة مميزة لاختصاصيين في الإعاقة السمعية وأولياء أمور ومتحدثين وعاملين في المجال من داخل وخارج الدولة.

الأستاذ وائل سمير خبير ومترجم لغة الإشارة في مدرسة الأمل للصم تحدث عن أهمية لغة الإشارة بالنسبة للأشخاص الصم والمجتمع عموماً، مؤكداً أنه من الضروري أن يتقن أبناء المجتمع لغة الإشارة أو أساسياتها ليسهموا في دمج الأشخاص الصم وتعزيز قدرتهم على التواصل والتعبير عن حاجاتهم ومشاعرهم.

وعن أبرز هذه الأساسيات عند مخاطبة الشخص الأصم، أوضح سمير أنه لابد من مقابلة الشخص الأصم وجهاً لوجه، والتأكد من أن يدي محدثه أمامه، مع الانتباه إلى أن الأصم ينظر إلى شفاه الشخص الذي يتحاور معه لذلك يجب استعمال اليدين مع الكلام في الوقت نفسه.

وقال: "عند مخاطبة الشخص الأصم لا بد من تجنب إمساك يديه أو مقاطعته وهو يتحدث من خلال التلويح أمام وجهه، وفي هذه الحالة يفضل دائماً أن يتم التربيت على كتفه لجذب انتباهه مع مراعاة عدم التصنع أثناء الحديث معه والحفاظ على جو من الألفة والمرح."

وأشار خبير لغة الإشارة إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار اختلاف مستويات الذكاء بين الأشخاص الصم لذا لا بد من معرفة قدرات الشخص الذي يخاطبه المتحدث، واستخدام الجمل القصيرة والمكثفة للتعبير.