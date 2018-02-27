"موارد الشارقة" تعلن عن برامجها التدريبية لشهر مارس

الشارقة 24:

تعلن دائرة الموارد البشرية في الشارقة عن البرامج التدريبية لموظفي الحكومة في الإمارة لشهر مارس القادم، والتي تنفذها الدائرة لخلق قوى عمل وطنية تقود وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك في مدينة الشارقة.



حيث سيتم تنفيذ 17 دورة تدريبية هي: الإبداع والابتكار في إدارة المخازن، استشراف المستقبل، القواعد الذهبية لإدارة العلاقات العامة، الخرائط الذهنية، تحليل أنماط الشخصية بأسلوب MBTI، إعداد وكتابة التقارير والمراسلات الرسمية، الاستفادة المثلى من الوقت والموارد لتحقيق الكفاءة والفعالية، تسويق وترويج الأنشطة والفعاليات، إدارة العلاقات والانفعالات في العمل، أساليب التحليل الإحصائي "المتقدم"، السعادة الوظيفية، دونها بذكاء، ورشة عمل في كتابة الوصف الوظيفي، الجيل الرابع للتميز الحكومي، قانون الضريبة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، صياغة وتصميم العقود القانونية، التعامل مع الشكاوي واعتراضات المتعاملين.