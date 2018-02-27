"لجنة توسيع نطاق المدن الصحية" بالشارقة تُشكل فرق العمل الرئيسة

الشارقة 24:



قررت اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، تشكيل فرق العمل الرئيسة لمتابعة تنفيذ معايير برنامج المدن الصحية، التابع لمنظمة الصحة العالمية، وتشكيل فرق تنسيقية في المرحلة القادمة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الثلاثاء في مقر هيئة الشارقة الصحية برئاسة سعادة الدكتور عبد العزيز المهيري، مدير الهيئة، وأعضاء اللجنة ناقشت خلاله العديد من الموضوعات واختيار المناطق الجغرافية لتوسيع نطاق المدن الصحية.

وأقر الاجتماع اختيار رؤساء معنيين بالإشراف على تنفيذ كل معيار من معايير منظمة الصحة العالمية، واقترح الأعضاء إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية، أو تطبيق ذكي لتسهيل الاطلاع على البرنامج والمعايير.

ويتولى الدكتور عبد العزيز المهيري رئاسة معيار تنظيم المجتمع وتعبئته من أجل الصحة والتنمية، واختارت اللجنة الشيخة نجلاء علي المعلا مدير إدارة المختبرات المركزية في بلدية الشارقة، نائباً لرئيس اللجنة بإجماع الحضور، ورئيس معيار المياه والصرف الصحي وسلامة الغذاء وتلوث الهواء.

وتترأس هنادي اليافعي مدير إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة معيار التعاون والشراكة والدعوة بين القطاعات، ويترأس عبد الله المحرزي مدير إدارة الابتكار والتطوير في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، معيار مركز المعلومات المجتمعي، وتترأس الدكتورة أميرة الخاجة مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، معيار التنمية الصحية ويرأس العميد خليفة محمد المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، معيار الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها.

ووفقاً لقرار اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، تترأس حصة الحمادي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، معيار اللجنة الإعلامية، وترأس حصة الخاجة، مدير منطقة الشارقة التعليمية، معيار التعليم ومحو الأمية، وترأس خلود النعيمي مدير إدارة الرخص الاجتماعية في دائرة الخدمات الاجتماعية، معيار تنمية المهارات والتدريب المهني وبناء القدرات.



وأكد الدكتور عبد العزيز المهيري أهمية استحقاق إمارة الشارقة لقب "الشارقة مدينة صحية"، كأول مدينة في الشرق الأوسط، لافتاً إلى ضرورة العمل على تطويره واستمراريته وفق توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه المتواصل للبرنامج، إلى جانب دور المجلس التنفيذي الفعال في استمرارية العمل وتطويره.

وناقشت اللجنة الخطة الاستراتيجية المقترحة وأهدافها، مثل التأكيد على حشد الموارد لتطبيق معايير برنامج المدن الصحية من خلال الشراكة المؤسسية والمجتمعية، وتوسيع نطاق الاعتماد للشارقة مدينة صحية، وتحديث وتحديد الاستراتيجيات وآليات التدخل المناسبة للتنمية الصحية من خلال إنشاء قاعدة بيانات علمية لخطة التنمية الصحية والعوامل المؤثرة بالصحة في مدينة الشارقة، واستمرارية العمل على تقليل نسبة الأمراض المزمنة غير المعدية بتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط الحياة الصحية.