شرطة الشارقة تستعرض نتائج مشروع "استشراف مستقبل الحالة الأمنية" بالإمارة 2030

الشارقة 24:

أوفدت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة إدارة مركز بحوث الشرطة، وفداً برئاسة العقيد الدكتور خالد حمد الحمادي مدير مركز بحوث الشرطة والمقدم د. صلاح مصبح المزروعي رئيس قسم التعاون والدعم العلمي، والمقدم عبد الله محمد المليح رئيس قسم البحث العلمي، والدكتور نواف وبدان الجشعمي رئيس شعبة بحوث الجريمة، لزيارة 5 دوائر محلية شاركت بمشروع استشراف المستقبل الأمني 2030 بإمارة الشارقة، ممثلة لـ 5 مجالات وهي دائرة الخدمات الاجتماعية، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ويمثلن المجال الاجتماعي، ودائرة التنمية الاقتصادية وتمثل المجال الاقتصادي، ودائرة الحكومة الإلكترونية وتمثل المجال التقني، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وتمثل المجال البيئي بهدف عرض نتائج المشروع الخاصة بكل جهة على حدة متضمنة لموجهاتها ومحركاتها وتداعياتها وسيناريوهاتها المستقبلية، وتكريمها على جهودهم الكبيرة ومساعيهم العلمية في المساهمة بصنع مستقبل أفضل لأجيالنا.



وهو ما نتج عنه استشراف عدد 76 فرصة مستقبلية، و39 تحدياً مستقبلياً للمجال الاجتماعي خلال الـ 15 سنة القادمة ستستفيد منه الإمارة، وهي مدة عمر المشروع، نتيجةً لتحديد عدد 59 موجه مستقبلياً، و57 محركاً مستقبلياً.

أما في المجال الاقتصادي فقد تم استشراف 28 فرصة مستقبلية، و18 تحدياً بعد تحديد عدد 23 موجه مستقبلي، وعدد 23 محركاً مستقبلياً.



في حين كانت عدد الفرص والتحديات المستقبلية للمجال السياسي 37 فرصة و24 تحدياً خلال الـ 15 سنة القادمة نتيجة تحديد 32 موجه مستقبلياً، و29 محركاً مستقبلياً.



وفيما يتعلق بالفرص والتحديات المستقبلية للمجال البيئي فقد بلغت 45 فرصة مستقبلية، و30 تحدياً مستقبلياً، وذلك بعد أن تم تحديد 31 موجه مستقبلياً و44 محركاً مستقبلياً.



وبخصوص المجال التقني فقد تم تحديد 29 فرصة مستقبلية، و13 تحدياً مستقبلياً نتيجةً لتحديد 21 موجه مستقبلياً، وعدد 21 محركاً مستقبلياً.