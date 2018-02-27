شرطة الشارقة تشارك في معرض "التوعية الطلابية" بالجامعة الأميركية

الشارقة 24:

شاركت القيادة العامة لشرطـة الشارقة في معرض يوم التوعية الطلابية، الذي نظمته الجامعة الأميركية في الشارقة، الثلاثاء، من خلال منصة خاصة بشرطة الشارقة.



وتأتي هذه المشاركـة إيماناً من شرطة الشارقة بضرورة التواصل مع المجتمع الطلابي والاهتمام بهم ورفع الوعي الأمني ودعم جهود التنشئة الاجتماعيــة، وبناء وتعزيز القيم الإيجابية وغرس المفاهيم الصحيحة بين طلبــة وطالبات الجامعات بما يحقق أهداف وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

وقدمت شرطـة الشارقة من خلال إداراتها المشاركة بالمعرض العديد من البرامج والفعاليات المختلفة التي تسهم بشكل مباشر في رفع الوعي الأمني، وتبصير الطلاب بالمخاطر الكامنة وراء عدد من السلوكيات السلبية، وانعكاسها على حياة الفرد والمجتمع، وبيان جهود شرطة الشارقة في مكافحة الجريمة والتصدي لها، وأهمية مشاركة المجتمع في ذلك على اعتبار أن الأمن مسؤوليــة الجميع.