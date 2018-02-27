هيئة مطار الشارقة الدولي تستضيف معرض برنامج "وفر"

الشارقة 24:

استضافت هيئة مطار الشارقة الدولي مؤخراً معرض برنامج "وفر"، التابع لدائرة الموارد البشرية، والذي يقدم خصومات خاصة لموظفي حكومة الشارقة، وذلك بهدف تعريف موظفي هيئة مطار الشارقة الدولي بالعروض والخصومات التي يقدمها البرنامج إضافة إلى الجهات المنضمة حديثاً إلى البرنامج.

وأتاحت الفعالية المجال للموظفين للتعرف على المزايا التي يقدمها هذا البرنامج، والاطلاع على الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلاله، إضافة إلى التعرف على الشركات والمؤسسات المشاركة، والعروض المقدمة، بما يجعل الموظفين قادرين على الاستفادة الفعلية من البرنامج بأفضل الطرق الممكنة.

ويهدف المعرض إلى عرض الامتيازات والخصومات التي يقدمها البرنامج، ضمن حرص الحكومة الرشيدة على إسعاد الموظفين، وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم ولتحفيزهم على مزيد من التميز والإبداع في العطاء، لخدمة مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.