"الإنماء التجاري" بالشارقة تتعاون مع 4 جامعات بالإمارة ضمن مبادرة "مرحبتين"

الشارقة 24:

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عن تعاونها مع أربع جامعات في إمارة الشارقة، بهدف مواصلة مبادرتها التدريبية "مرحبتين"، التي حملت اسم "وجهتي-البرنامج التعريفي لطلبة الجامعات"، بهدف تدريب الكفاءات وتشجيع المواهب على العمل في القطاع السياحي.

وقامت الهيئة، التي تنفذ بنشاط البرامج والمبادرات بهدف رصد وتقييم الأنشطة والأعمال المرتبطة بالقطاع السياحي، بوضع تصور لهذا البرنامج التدريبي لتعزيز وعي الطلبة الجدد في جامعات الشارقة، وتعريفهم بالوجهات السياحية العديدة في إمارة الشارقة.

وفي إطار هذا البرنامج، ستقوم الهيئة بإجراء جولات تعريفية خلال العام الجاري في كل من "الجامعة الأميركية في الشارقة" و"جامعة الأفق في الشارقة" و"جامعة الشارقة" و"الجامعة القاسمية" من أجل التواصل مع الطلبة الجدد وتسليط الضوء على المعالم السياحية الشهيرة في الشارقة والمشاريع والوجهات السياحية الجديدة، وذلك في خطوة تهدف إلى الاستفادة من دعم هؤلاء الطلبة للترويج لإمارة الشارقة كمركز سياحي، سواء عن طريق حديثهم عن هذه المعالم السياحية، أو من خلال مشاركة تجاربهم الشخصية وانطباعاتهم عن هذه المناطق السياحية عبر الإنترنت.



وحتى الآن، استفاد من هذا البرنامج 222 طالباً وطالبة، وتم إجراء ست جولات في الجامعات الموجودة في الشارقة.



ويأتي البرنامج التعريفي "وجهتي" في إطار مبادراتنا الرامية إلى زيادة المساهمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لقطاعي السياحية والضيافة المحليين. ويستهدف هذا البرنامج الطلبة من محبي التكنولوجيا من أجل تعريفهم بالعديد من الوجهات السياحية في إمارة الشارقة وتاريخها وتراثها الغني.

كما يتضمن البرنامج التعريفي رؤىً وأفكاراً حول إدارة السمعة والابتكار السياحي، وأهداف التنمية المستدامة، لإبقاء الطلبة على اطلاع على البرامج الحكومية ذات الصلة.



ومن الجوانب الرئيسية الأخرى لمبادرة "مرحبتين" التدريبية، التي تضطلع بها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، استهداف المهنيين العاملين في الفنادق وغيرها من المؤسسات ضمن قطاع الضيافة والسياحة المحلي، حيث شكلت سلسلة البرامج التدريبية المتنوعة الأساس للعديد من المبادرات المستقبلية التي تهدف إلى رفع مستوى الجودة وتطوير المعرفة والمهارات في القطاع السياحي، كما تتيح هذه البرامج للمهنيين أداء أدوارهم ووظائفهم بكفاءة وفعالية عالية.