مجلس "أولياء أمور المنطقة الوسطى" يزور مدرسة "البطائح للتعليم الأساسي"

الشارقة 24:

أشاد راشد عبد الله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى، بجهود وزارة التربية والتعليم، وحرصها على تطوير التعليم بجميع مراحله، وسعيها إلى تحديث آلياته ومناهجه وفقاً لمعطيات العصر مع الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية، مثنياً على دور مجلس الشارقة للتعليم في تحقيق العديد من الأهداف الوطنية وتبنيه للفعاليات التي تعزز من الهوية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى لمدرسة البطائح للتعليم الأساسي والثانوي بنات، في إطار زياراته التي يقوم بها للمدارس في المنطقة.

ضم وفد المجلس راشد عبد الله المحيان رئيس المجلس، وسعيد عبيد بالليث المدير التنفيذي للمجلس، والدكتور محمد عبد الله بن هويدن عضو المجلس، وراشد القابض عضو المجلس، وكان في استقبالهم مديرة المدرسة الأستاذة منى الرصاصي.

ودعا المجلس إلى مواصلة الجهود لترسيخ القيم الأصيلة لدى الطلبة وفق توجهات المنهج الوزاري والأنشطة لتعزيز المفاهيم التربوية والتعليمية، لتكون عميقة الأثر في سلوك وأداء الطالب ولغرس قيم المسؤولية والعمل والإنتاج والعطاء.