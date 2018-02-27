"مالية الشارقة" تطلق مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية 2019 -2021

الشارقة 24:

أعلنت دائرة المالية المركزية بالشارقة عن إطلاق مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية للدائرة للأعوام 2019 -2021، وذلك ضمن سعيها إلى بناء منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة المالية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين مستوى الأداء المالي.

وعقدت الدائرة خلال شهر فبراير الجاري اجتماعاً موسعاً مع مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، لبحث الخطة الجديدة، بحضور سعادة وليد الصايغ، المدير العام للدائرة، حيث تمت مناقشة أهداف المشروع، وخطة العمل المقترحة، والمراحل والمخرجات المتوقعة بعد الانتهاء من الجدول الزمني لاعتماد الخطة، والمقرر الإعلان عنها في أبريل.

وقال سعادة وليد الصايغ، المدير العام للدائرة: "تعمل دائرة المالية المركزية على مواكبة تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية، محلياً وعالمياً، وتعزيز كفاءة الإنفاق المالي وفقاً لمستجدات هذه التطورات، وبما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص الحكومة الرشيدة على تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار في المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين".

وأكد الصايغ أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للدائرة المقرر الإعلان عنها بعد أقل من شهرين، جاءت منسجمة مع توجيهات القيادة الحكيمة، والتزامها بتحقيق الاستقرار المالي من أجل استمرار عمل مختلف المؤسسات الحكومية بكفاءة عالية، لتلبية احتياجات المشاريع التنموية والخدمية المختلفة، وضمان تنوع الموارد المالية لإمارة الشارقة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.

وأشار بدر آل علي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، إلى أن مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية يهدف إلى دراسة وتقييم الوضع الراهن وتحديد الأولويات، وتطوير وتمكين إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، وتطوير استراتيجية ثلاثية للدائرة، وتطوير مؤشرات الأداء لمتابعة أداء الاستراتيجية، واعتماد نظام الحوكمة حسب المعايير الدولية، وإدارة المبادرات الاستراتيجية، وإعداد خطة إدارة المخاطر الاستراتيجية.