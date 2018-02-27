"سيدات أعمال الشارقة" ينظم ورشة "شغف المستقبل"

الشارقة 24:

ضمن رؤيته الهادفة إلى إلهام وتمكين وتشجيع الفتيات الإماراتيات على اختيار مساراتهن المهنية المستقبلية، نظَم مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بالشراكة مع مفوضية مرشدات الشارقة، ورشة عمل بعنوان "شغف المستقبل"، والذي انعقد مؤخراً بهدف تقديم المشورة المهنية للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 12-16 عاماً.

وأسهمت ورشة العمل، التي يتبعها ورشة متخصصة في الروبوتات والبرمجة ينظمها المجلس الشهر المقبل، لمساعدة الفتيات على استكشاف طاقاتهن وقدراتهن الإبداعية الكامنة، وخياراتهن المهنية المحتملة وفهم المواضيع العلمية المختلفة عند اختيارهنَ لدراسة تخصصات معينة، فضلاً عن تعريفهن بالمجالات الوظيفية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والفنون والرياضيات.

وينظم مجلس سيدات أعمال الشارقة ورشة العمل الثانية بعنوان "الروبوتات والبرمجة " في الثالث من مارس المقبل حيث تركِز على الروبوتات، والبرمجة والميكانيكا، بهدف إتاحة الفرصة أمام الفتيات للحصول على فكرة أوضح حول متطلبات الدخول في مجال الروبوتات، لا سيما في ظل التقدم التكنولوجي السريع والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويأتي تنظيم الورشتين التدريبتين بالشراكة مع مفوضية مرشدات الشارقة، بغية تعليم الفتيات أهمية القرارات التي يتخذنها الآن لما لها من تأثير كبير على حياتهن الشخصية والمهنية في المستقبل.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة: "هناك حاجة متزايدة للفتيات اللائي لا زلن على مقاعد الدراسة لفهم أنهن الآن في مرحلة الانتقال من التعليم إلى الحياة العملية، حيث يأتي تنظيم هذه الورش العملية في ظل تنامي التوجه العالمي للدفع بعدد أكبر من النساء للدخول في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والفنون والرياضيات".

وأضافت: "يجب تعريف الفتيات بهذه المجالات مبكراً ليتمكنَّ من فهم هذه المهن ومتطلباتها والنظر إليها كخيارات مهنيّة قابلة للاستمرار، واتخاذ الخطوات اللازمة لاتباع هذا المسار الوظيفي إذا شعرن بالحماس والرغبة في اقتحام هذه المجالات".

وتابعت الشيخة هند القاسمي: "نسعى إلى توسيع آفاق الفتيات ومداركهن نحو المستقبل، حيث ننظم هذه الورش التدريبية بالتعاون مع شريكنا المثالي مفوضية مرشدات الشارقة، التي تشاركنا نفس الأهداف المتمثلة في التحفيز والتشجيع ورد الجميل للمجتمع، حيث تشكل الفتيات الحاصلات على التعليم والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، قوة دافعة في تعزيز التأثير المتزايد للمرأة ومساهماتها في اقتصاد الشارقة والإمارات، فضلاً عن قدراتهن في شق طريقهن ومساراتهن المهنية سواء في القطاع التقليدي أو غير التقليدي".