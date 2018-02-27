"تنفيذي الشارقة" يبحث مشروع قرار بشأن بيع الوحدات العقارية بالإمارة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماعه الأسبوعي صباح الثلاثاء، بمكتب صاحب السمو الحاكم، وذلك برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وأصدر المجلس خلال جلسته عدداً من القرارات التي تصب في تحقيق رؤية إمارة الشارقة، من خلال تطوير أداء العمل في الدوائر والمؤسسات المحلية.



وبعد المصادقة على محضر الجلسة السابقة، اطلع المجلس على التقرير السنوي لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية لسنة 2017 م.



واستعرض سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، تقرير اللجنة العليا للموارد البشرية، وما تضمنه من تفصيلات لاجتماعات اللجنة لسنة 2017، والقرارات والتعاميم التي قامت اللجنة بدراستها خلال العامين المنصرمين، إلى جانب الحالات القانونية، والتظلمات والشكاوى، والدراسات والبحوث التي اطلعت عليها اللجنة.



وأوضح رئيس دائرة الموارد البشرية، أن التقرير تضمن أرقاماً وإحصائيات دقيقة تناولت كافة أعمال اللجنة العليا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والحالات القانونية التي شملت موضوعات متنوعة ضمن تخصصات الموارد البشرية، مشيراً إلى إنجازات اللجنة العليا على صعيد الأداء، لحل كافة المشكلات التي تعترض سير عمل موظفي حكومة الشارقة بشكل عام، بما يتماشى مع سياسة الإمارة في تطوير وتأهيل الكوادر الوظيفية، وتوفير البيئة المثالية للعاملين لتحقيق أفضل أداء في كافة المؤسسات.



واطلع المجلس على مبادرة "باشر أعمالك خلال 15 دقيقة" المقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية، وبين سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، تفاصيل المبادرة التي تأتي تنفيذاً لمخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2017، حيث ستسهم هذه المبادرة في تطوير وتعزيز البيئة الاستثمارية والارتقاء بها، بكافة جوانبها لرجال الأعمال والمستثمرين.



وقدم المجلس شكره للدائرة على حرصها على تسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين والمستثمرين، ووجه المجلس الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع المبادرة موضع التنفيذ.



وأصدر المجلس قرار رقم 7 لسنة 2018م بشأن تعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 5 لسنة 2018م، بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا لإدارة عملية نقل المؤمن عليهم، الخاضعين لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.



ونص القرار على إضافة السيد محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، إلى عضوية اللجنة العليا لإدارة عملية نقل المؤمن عليهم، الخاضعين لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.



وناقش المجلس مشروع قرار بشأن بيع الوحدات العقارية في إمارة الشارقة، حيث اطلع المجلس على بنود ومواد القرار وما حواه من شروط وضوابط لبيع وتسجيل الوحدات العقارية، والجزاءات المترتبة على مخالفة مواد القانون.



وقدم السادة أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات حول بنود القرار، ووجه المجلس دائرة التسجيل العقاري بالتنسيق مع الأمانة العامة بالمجلس، للمزيد من الدراسة بما يخدم أهداف القرار ومضمونه.



واطلع المجلس على التقرير المقدم من هيئة الطرق والمواصلات، حول الحركة المرورية ضمن مشروع تطوير وصيانة طريق كورنيش شاطئ الشارقة.



وأوضح سعادة المهندس يوسف صالح السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات، أن الخطة الخاصة بالطريق تم وضعها بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وذلك لتوفير انسيابية الحركة المرورية خلال تنفيذ مختلف مراحل المشروع، باعتباره أحد المشروعات التطويرية الحيوية للإمارة، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على توفير مجموعة من التحويلات المرورية التي تخدم عابري الطريق، وإنشاء عدد من الطرق الداخلية الموازية لطريق المنتزه في المناطق المجاورة، لتخفيف الازدحام بالطريق الرئيس، إلى جانب توفير لوحات إرشادية بأسماء الميادين والطرق والمنشآت التجارية الحيوية لتوجيه السائقين، بما لا يؤثر على الحركة المرورية المنسابة عبر طريق شاطئ الشارقة.