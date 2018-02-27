"الشؤون الإسلامية" بالشارقة تتسلم جائزة "الحكومة الذكية 2018"

الشارقة 24:

فازت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة بجائزة درع الحكومة الذكية العربية لعام 2018، من خلال مشاركتها بتطبيق "مفتش المساجد الذكي"، حيث تسلّمت الدرع خلال الحفل الذي نظمته أكاديمية جوائز التميز بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكد سعادة عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة على أن هذا التكريم يشكل حافزاً قوياً لبذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في تبوء المراكز الأولى في كافة المجالات وخاصة الخدمات الذكية، كما أن هذا الفوز يسهم في تعزيز صورة إمارة الشارقة ويعكس مستوى ما وصلت إليه الإمارة في مجال التحول الرقمي، مشيداً بجهود قسم تقنية المعلومات بالدائرة في إعداد التطبيق وبرمجته وفق أفضل المعايير التي جعلته مؤهلاً لخوض المنافسة والفوز بالجائزة.

وأشار إلى أن تطبيق "مفتش المساجد" الذكي الخاص بمتابعة مساجد الإمارة يحتوي على خصائص ومميزات تسهم في الارتقاء بالعمل الإداري بالدائرة، وتسرع إجراءات متابعة المساجد ورعايتها وصيانتها، كما أنه يحتوي على قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لجميع مساجد الإمارة مما يقلل الجهد والوقت على المسؤولين والعاملين بالمساجد.

ولفت مدير الشؤون الإسلامية إلى أن أهم ما يميز تطبيق "المفتش الذكي"، هو ارتباطه مع جميع البرامج والأنظمة الإلكترونية بالدائرة مما يسهل عمل المفتش ويسرع إنجاز طلبات صيانة المساجد، وكذلك سهولة إعداد التقارير الخاصة بكل مسجد، كما يمتاز بارتباطه المباشر مع مسؤولي المستخدمين في المساجد ومتابعتهم بصورة دورية.