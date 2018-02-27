"شؤون البلديات والزراعة" بالشارقة تستعد لإطلاق "المخيم البلدي"

الشارقة 24:

أكد سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، أن الدائرة أنهت كافة استعداداتها وجاهزيتها لإطلاق المخيم البلدي الثاني، 10 مارس المقبل.

ويأتي تنظيم المخيم لتحقيق أهداف الدائرة في تعزيز وتطوير العمل المشترك بين كافة المجالس البلدية في الإمارة، ما يحقق انعكاسات طيبة على مختلف أوجه العمل، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف البلديات والعاملين بها.

وأشار سالم بن محمد النقبي إلى أن المخيم يستهدف رؤساء المجالس البلدية ومدراءها في الإمارة، وتعقد فعالياته في منطقة المدام.

ويتضمن المخيم جلسات الحوار والعصف الذهني لبحث سبل تعزيز وتطوير العمل والخدمات المشتركة في المجالس البلدية، حرصاً على زيادة التواصل المستمر ودعم الفعاليات والأحداث المستدامة التي تقام على مستوى الإمارة الباسمة.