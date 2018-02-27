"أبدع" لأفضل تقرير مرئي تُغلق باب المشاركة الخميس

الشارقة 24:

أعلنت جائزة "أبدع" لأفضل تقرير مرئي، التي تنظمها مؤسسة الشارقة للإعلام أن آخر موعد لاستقبال المشاركات في نسختها الثانية سيكون الخميس الموافق 1 مارس، داعيةً الراغبين بالمشاركة من طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد العليا في إمارة الشارقة بالإسراع في تقديم أعمالهم.

وتسعى مؤسسة الشارقة للإعلام من خلال جائزة "أبدع" إلى صقل مهارات المواهب الشابة من خلال ترجمة رؤاهم الإبداعية في المجال الإعلامي، وتشجيعهم على إعداد تقارير مرئية مبنية على أفكارهم الخاصة من أجل الارتقاء بمهاراتهم إلى مستويات أكثر احترافية، ويمكن للمتسابقين الراغبين في المشاركة التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.smc.ae/abde3.

وتشترط اللجنة المنظمة للجائزة على الراغبين بالاشتراك أن يكونوا طلاباً في إحدى جامعات أو معاهد الشارقة المعتمدة، وألا تتجاوز مدة التقرير 3 دقائق، وأن يتمتّع بتصوير بجودة Full-HD وصوت جودته Bitrate 24، كما تشترط أن يكون مضمون التقرير ضمن الفكرة المطروحة، ولا يحق للطالب المشاركة بأكثر من عمل واحد، أو بتقرير تم تقديمه إلى مسابقات أخرى، مع التقيّد بذكر جميع أسماء الطلاب الذين شاركوا في تجهيز وإعداد التقرير وتصويره.

كما تشترط الجائزة أن يتكون فريق العمل الخاص بالتقرير المقدّم للجائزة بشكل كامل من الطلاب، مع مراعاة عدم التعاون مع شركات إنتاج فني خارجية على صعيد التصوير، والغرافيك، والمونتاج وغيرها من المعايير الفنية اللازمة لإنتاج تقرير إعلامي مرئي، حيث يحق للمؤسسة التصرف بالأعمال الفائزة ونشرها والاستفادة منها بعد الانتهاء من الترشحات.

وسعياً منها إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من المشاركات في النسخة الثانية من الجائزة، اختتمت اللجنة المنظمة للجائزة مؤخراً سلسلة من ورش العمل التعريفية بالجائزة، زارت خلالها كل من الجامعة القاسمية، وجامعة الأفق، وجامعة الشارقة بمختلف فروعها في مدينة الشارقة، وكلباء، وخورفكان، والجامعة الأميركية بالشارقة، بهدف تعريف الطلبة الراغبين في المشاركة، بشروط الجائزة وأهدافها، والإجابة على تساؤلاتهم.