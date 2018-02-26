مروان العريضي: حصول بلدية خورفكان على "الآيزو" يثبت التزامها بنهج الاستدامة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



أشاد مروان العريضي مدير إدارة المصادقة في "بيرو فيريتاس"، الجهة المانحة لاعتمادات الآيزو، بحصول بلدية خورفكان على 4 شهادات آيزو في نظام الإدارة المتكاملة.



واعتبر العريضي أن هذا الاستحقاق يؤكد للمتعاملين مع بلدية خورفكان، التزامها بتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية، تقوم على نهج الاستدامة وبيئة عمل تتمتع بأعلى مواصفات ومعايير الأمان.



وأشار إلى أن الحصول على الآيزو في نظام الإدارة المتكاملة لا يتحقق إلا بعد مسيرة عمل مضنية، للوقوف على جوانب التميز في مختلف قطاعات العمل بالمؤسسة الهادفة لنيل الاعتماد، وهو ما نجحت فيه البلدية باقتدار.



وأكد أن هذا الإنجاز ينعكس بشكل كبير على المتعاملين مع المؤسسة بشكل دائم، نتيجة لتفعيل رقابة صارمة على طبيعة الخدمات، ومعايير الجودة والسلامة في المؤسسات الحاصلة على شهادات الآيزو.