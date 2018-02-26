عايدة النقبي: بلدية خورفكان تواكب تطلعات القيادة في تطبيق معايير جودة عالمية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



قالت عايدة راشد النقبي رئيس فريق الجودة ببلدية مدينة خورفكان، إن البلدية نجحت في الحصول على 4 شهادات آيزو جديدة في نظام الإدارة المتكاملة، في معايير الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية وخدمة المتعاملين.



وأشارت النقبي إلى أن هذا التتويج يأتي بعد نجاح البلدية في تطبيق نظام الجودة الشاملة بكافة أقسامها، واجتيازها مرحلة التدقيق والـتأكد من استيفائها لكافة معايير الاعتماد.



ونوهت إلى أن هذا الاستحقاق جاء ضمن الخطة الاستراتيجية للبلدية التي تنطلق من حرص بالغ على ترجمة رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، في توفير خدمات بمعايير جودة عالمية تحقق السعادة للمتعاملين.



وختاماً توجهت النقبي بأسمى آيات الشكر والعرفان لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، الذي يضاف إلى سجل إنجازات البلدية، ويعزز من مكانتها الريادية في العمل البلدي.