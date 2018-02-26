بلدية مدينة خورفكان تحصل على 4 شهادات آيزو

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أعلنت بلدية مدينة خورفكان، عن حصولها على 4 شهادات آيزو في نظام الإدارة المتكاملة والتي تضم (9001) الخاصة بالجودة، و(14001) الخاصة بالبيئة، و (18001) الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، و(10001) الخاصة بخدمة المتعاملين.

جاء ذلك خلال حفل نظمته البلدية الإثنين بهذه المناسبة، بحضور عدد من المسؤولين، تقدمهم سعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وسعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وعبد الله الصم النقبي رئيس المجلس البلدي السابق، والمهندسة فوزية راشد القاضي مدير البلدية.

وقالت المهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية مدينة خورفكان، إن حصول البلدية على هذه الشهادات الدولية يعد إنجازاً يضاف إلى إنجازات البلدية والتي تسعى دائماً إلى التميز في أداء عملياتها وأنشطتها ومشاريعها، وتطبيقاً لسياسة البلدية القائمة على التميز والجودة وتطبيق معايير التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات البلدية للمتعاملين.

وأضافت القاضي أن هذا الإنجاز يعد تتويجاً لتضافر جهود العاملين من كل أقسام البلدية، وفريق الجودة المثابر الذي لم يدخر جهداً في تحقيق التميز، وتطوير بيئة العمل في المرافق كافة.

من جانبها قالت عايدة راشد النقبي رئيس فريق الجودة في بلدية مدينة خورفكان، إن الحصول على شهادات الآيزو الأربع على مستوى البلدية جاء تتويجاً لاستراتيجية البلدية التي تهدف دائماً إلى إسعاد المتعاملين، والارتقاء بالعمل البلدي، وتطبيق أعلى معايير الجودة في الخدمات.