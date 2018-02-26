سالم النقبي: حريصون على تطوير الخدمات البلدية وإسعاد المتعاملين

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

قال سعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية؛ إن الدائرة حريصة على الارتقاء بمنظومة العمل البلدي في الإمارة، بما يلبي تطلعات المتعاملين ويكفل السعادة لهم.

وأضاف سعادته في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش حضوره احتفال بلدية خورفكان بحصولها على عدد من شهادات الآيزو؛ أن البلدية برئاسة المهندسة فوزية راشد القاضي، من البلديات المميزة، والتي تعمل بجد على الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضح أن هذا الاستحقاق الكبير يؤكد أن البلدية تعمل وفق معايير عالمية لتطوير آليات عملها في قطاعات البيئة والصحة والجودة وخدمة المتعاملين، لافتاً إلى أن الحفاظ على النجاح والتميز يتطلب المزيد من البذل والعطاء والابتكار.

وشدد النقبي في ختام تصريحاته على أن النجاح لا يتأتى من فراغ، وإنما بتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، منوهاً إلى أن دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، حريصة على توفير شتى سبل الدعم للمؤسسات البلدية، لتحقيق رسالتها الخدمية وفق أعلى المعايير العالمية.