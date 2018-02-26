60 مليون راكب استخدموا أسطول النقل الجماعي بالشارقة 2017

الشارقة 24:

إنجازات متعددة ونجاحات متنوعة حققتها مواصلات الشارقة على مدار العام الماضي، بما يتفق مع رؤيتها وسعيها الدائم لدعم منظومة النقل الجماعي، وتحقيق تنقل آمن وسهل وأكثر رفاهية لمستخدمي المواصلات العامة، حيث استخدم 59 مليوناً و200 ألف راكب أسطول النقل الجماعي للهيئة خلال عام 2017، وفقاً لتصريحات صحافية جاءت على لسان سعادة عبد العزيز الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات، أثناء استعراضه لنتائج التشغيل خلال مؤتمر صحافي تمت إقامته بالمبنى الرئيس للهيئة بمنطقة العزرة.

وقال الجروان: ماضون في تعزيز النقل الجماعي وخدمة مستخدمي المواصلات العامة، وإن الهيئة تنتهج سياسة استراتيجية مدروسة لدعم التوجهات الحكومية والعمل على تنفيذها فيما يتعلق بتشجيع النقل الجماعي، لما له من دور مهم في تقليل نسبة الازدحامات المرورية والتلوث البيئي والحوادث، وقد أثبتت نتائج التشغيل للعام الماضي نجاح هذه السياسة الاستراتيجية حيث ارتفع عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي على اختلاف أنواعها، سواء حافلات نقل بين المدن أو حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة على تنوعها عن العام 2016 بزيادة قدرها 33 %.

وتفصيلاً قال الجروان: إن 45 مليون راكب استخدموا أسطول مركبات الأجرة العاملة بنظام الامتياز بالإمارة وهم أجرة الشارقة، أجرة الإمارات، أجرة الاتحاد، المدينة للأجرة، فيما بلغ عدد الرحلات المنجزة 30 مليوناً، مؤكداً أن الهيئة تحرص دوماً على عمليات التجديد والإحلال بما يضمن تقديم الخدمات لمستخدمي المركبات بأعلى مستويات من الجودة وبما يتفق مع طبيعة الإمارة السياحية والثقافية، والتي جعلت منها قبلة للعديد من الزوار من داخل الدولة وخارجها، وفي إطار حرص الهيئة على الحد من التلوث وتعزيز مكانة الشارقة كإمارة صديقة للبيئة، وتدعيماً لمبادرات التحول إلى الاقتصاد الأخضر من أجل تنمية مستدامة فقد تم تشغيل 131 مركبة هجينة ليصبح إجمالي المركبات الهجينة 165 مركبة.

وقد أوضح سعادته أن إجمالي عدد رحلات حافلات المواصلات العامة خلال عام 2017 بلغ 360 ألفاً و804 رحلة، بواقع 6 ملايين و989 ألف راكب استخدموا شبكة المواصلات العامة المكونة من 9 خطوط تجول مدينة الشارقة، مؤكداً أن العام الماضي شهد إقبالاً من جميع الفئات على حافلات المواصلات العامة، فقد بلغت نسبة الزيادة عن عام 2016، نحو 10 %.

النقل بين المدن

أما حافلات النقل بين المدن فقد بلغ عدد ركابها 7 ملايين و213 ألف راكب، بزيادة قدرها 11% عن عام 2016، أما معدل الركاب اليومي فقد بلغ 19 ألفاً و760 راكباً يومياً وبإجمالي عدد رحلات 344 ألفاً و760 رحلة، وبلغ إجمالي الخطوط 18 خطاً، وقد سجل الخط رقم 117 الرابط ما بين الشارقة وأبوظبي أعلى معدل لعدد الركاب بين جميع خطوط النقل بين المدن، حيث استقبل 806314 راكباً بزيادة قدرها 1% عن عام 2016.

أما أعلى معدل نمو بين الخطوط فكان للخط 313 الواصل بين الشارقة ومطار دبي مبنى 2، حيث بلغ معدل النمو فيه 411 %.

مركز الاتصال

وقد أعلن الجروان أثناء المؤتمر، أن اعتماد الجمهور على مركز الاتصال يزداد عاماً تلو عام، حيث تلقى المركز 950 ألف مكالمة طوال العام، وقد شملت المكالمات عدد 580 ألف مكالمة حجز لمركبات الأجرة، تضمنت 447 ألف مكالمة لحجز مركبة عامة، 23 ألف مكالمة لحجز المركبة العائلية، أما المركبات النسائية فقد تلقت الهيئة 2890مكالمة لحجزها، فضلاً عن 3827 مكالمة لحجز مركبات ذوي الإعاقة، في حين استقبل المركز 372 ألف استفسار، و8839 بلاغاً عن مفقودات، كما تلقت الهيئة أيضاً 454 مقترحاً عبر المركز.

وفيما يتعلق بخدمة الاستدعاء الآلي لمركبات الأجرة، فقال: تزايد الاعتماد على خدمة الاستدعاء الآلي لمركبات الأجرة خلال عام 2017، حيث تم استقبال 34151 حجزاً من خلال الجهاز، وبلغ عدد الأجهزة الموزعة على إمارة الشارقة بما فيها المنطقة الشرقية في كلباء وخورفكان 50 جهازاً، وتتركز الخدمة حالياً في الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، مؤكداً أن هناك خطة مستقبلية طموحة للتوسع بهذه الخدمة سيتم تنفيذها المرحلة المقبلة.

مكتب المطار

شهد مكتب خدمة رواد مطار الشارقة الدولي نشاطاً ملحوظاً طوال العام وعلى مدار الساعة، حيث تم تسيير 449903 رحلة متنوعة ما بين مركبات عادية أو نسائية أو عائلية، بمعدل 1230 رحلة يومياً لكل مركبة من 180 مركبة تعمل بالمطار، وانطلاقاً من مسؤولية الهيئة المجتمعية تجاه جميع الأفراد، قامت الهيئة بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتزويد 20 مركبة أجرة بعدد 20 مقعداً مخصصاً للأطفال و10 مقاعد داعمة.

رقابة أنشطة المواصلات

وبخصوص جهود الهيئة للقضاء على المخالفات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام، لا سيما مخالفات مزاولة أنشطة تهريب الركاب والتشغيل غير القانوني للمركبات قامت إدارة رقابة أنشطة المواصلات ممثلة بقسم المخالفات، بتنظيم 26 حملة خلال عام2017، غطت من خلالها مختلف مناطق مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى، وذلك من خلال 19 مراقباً ميدانياً تابعاً للهيئة، وأسفرت الحملات عن 3448 مخالفة، مع تكثيف الحملات في الأماكن التي تشهد مزاولة هذه الأنشطة مثل مساكن العمال والأسواق الخارجية ومنطقة الصجعة والمناطق الصناعية.

جهود التطوير ورفع الكفاءة

وأضاف الجروان، أنه سعياً من هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لتطوير حافلات المواصلات العامة خلال العقد القادم، وتشجيعاً لاستخدام وسائل النقل الجماعي، جددت الهيئة عقدها مع شركة "كي جي إل" لخدمات نقل الركاب، لتطوير ورفع كفاءة حافلات النقل ودعم أسطولها بحافلات جديدة.