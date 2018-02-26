عبد العزيز الجروان: 45 مليون راكب و30 مليون رحلة لمركبات الأجرة بالشارقة 2017

الشارقة 24 - محمود سليم:

أعلن سعادة عبد العزيز الجروان، مدير هيئة الطرق والمواصلات لشؤون المواصلات بالشارقة، أن 45 مليون راكب استخدموا أسطول مركبات الأجرة العاملة بنظام الامتياز بالإمارة، بإجمالي رحلات منجزة بلغ عددها 30 مليون رحلة خلال 2017.

وأشار الجروان في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن حافلات النقل بين المدن، بلغ عدد ركابها 7 ملايين و213 ألف راكب، بزيادة قدرها 11% عن عام 2016، وبمعدل ركاب يومي بلغ 19 ألفاً و760 راكباً يومياً.

وأوضح أن إجمالي عدد رحلات حافلات المواصلات العامة خلال عام 2017 بلغ 360 ألفاً و804 رحلات، بواقع 6 ملايين و989 ألف راكب استخدموا شبكة المواصلات العامة المكونة من 9 خطوط تجول مدينة الشارقة.