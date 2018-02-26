انعقاد الملتقى السنوي لمراكز الشرطة الشاملة بالشارقة

الشارقة 24:

تحت رعاية العميد محمد راشد بيات مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية، نظمت إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة الملتقى السنوي لمراكز الشرطة الشاملة بعنوان "ملتقى الإنجازات والتطلعات"، للاحتفاء بعامٍ حافل بالإنجازات المتلاحقة بمقر مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، بحضور مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية العميد علي سيف النداس، ومدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، العقيد د. خليفة كلندر عبد الله، ونائبه العقيد يوسف عبيد بن حرمول، ورؤساء أقسام مراكز الشرطة الشاملة ومدراء الأفرع والعاملين من ضباط الصف والأفراد.

وتم استعراض إنجازات مراكز الشرطة الشاملة للعام 2017، والمبادرات والمشاريع، وجوائز التميّز المحلية والدولية الحائزة عليها، ونتائج المؤشرات الاستراتيجية، ونتائج العمليات الإدارية والخدمات، واستعراض نموذج حي للموظف المبتكر، كما تم عرض الرؤية الاستشرافية لمراكز الشرطة الشاملة والخطط المستقبلية 2017 – 2030.



وعلى هامش الملتقى تم تدشين مبادرات عام 2018، الداعمة لمؤشرات الأجندة الوطنية 2021، من قبل راعي الحفل، وفي ختام الملتقى كرّم العميد محمد راشد بيات العاملين لتميزهم في مجالات عملهم، على أسس ومعايير دقيقة، وشملت الفئات التالية: الموظف المثالي، الوردية المتميزة، الشرطية المتميزة، فرق عمل المبادرات، الموظف المبتكر.



وأشار العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية إلى أن ما توصلت إليه إدارة مراكز الشرطة الشاملة من تميز يدل على الجهود المبذولة بالإخلاص والتفاني، وأكد أن الوصول إلى النهاية لا يأتي إلاَ بتكاتف الجميع، والتنسيق فيما بينهم لتبادل المبادرات والخبرات وإنجاز المهام بكل دقة وأمانة.