اللواء الشامسي يدشن نظام إدارة سرعة الاستجابة بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

دشن سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الإثنين، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، والمقدم محمد الغزال رئيس قسم العمليات بالإدارة، نظام إدارة سرعة الاستجابة "إم دي تي"، الذي تم إدخاله للعمل بإدارة المرور والدوريات بهدف تمكين دوريات الإنجاد من الوصول سريعاً إلى مواقع البلاغات، من خلال تزويد الدوريات بالأجهزة اللوحية المحمولة للنظام المرتبط بغرفة العمليات المركزية.

ويتيح النظام الجديد للدورية الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالبلاغ وموقعه ودرجة أهميته فور ورود البلاغ، مما يتيح التحرك السريع للوصول إلى موقع البلاغ ويضاعف من سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة.

ويأتي تطبيق النظام الجديد في إطار سعي القيادة العامة لشرطة الشارقة لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان من خلال الاستخدام الأمثل للمعلومات الأمنية وتوظيفها في تحقيق سرعة الاستجابة للبلاغات والحالات الطارئة.