بدور القاسمي: تسهيل وصول المكفوفين للكتب حق أساسي وليس عملاً خيرياً

الشارقة 24:

بحضور ومشاركة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، الإثنين، أول ملتقى من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، حول سبل تعزيز تطبيق معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات الفكرية المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين، أو معاقي البصر في قراءة المطبوعات.

وشارك في الملتقى، الذي عقد في فندق ميدان بدبي، اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والسيدة علاء زهران مستشار في قطاع حق المؤلف بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حقوق المؤلف من المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" إلى جانب كتاب وأدباء من دولة الإمارات، وخبراء في قطاع النشر، وممثلين عن عدد من الجهات الاتحادية والمحلية ذات صلة بالجانب الثقافي والقانوني، إضافة إلى مجموعة من ذوي الإعاقة البصرية.

يأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن جهود وزارة الاقتصاد للإعلان عن أبرز بنود معاهدة مراكش والتعريف بها، والتي تشكل إضافة نوعية إلى نظام الملكية الفكرية متعدد الأطراف، وتعد جزءاً من مجموعة المعاهدات الخاصة بحق المؤلف والتي تديرها منظمة "الويبو"، حيث اعتمدت في 27 يونيو 2013، ودخلت حيز التطبيق في 30 سبتمبر 2016.



وخلال كلمتها في الملتقى، قالت الشيخة بدور القاسمي: "اليوم وبعد مرور سنتين من التصديق على معاهدة مراكش لازلنا نجد أنفسنا أمام بعض التحديات التي تعيق تنفيذها، فقضايا حقوق التأليف والنشر وخاصةً تلك المتعلقة بالكتب السمعية التي تمثل تحدياً محورياً خلال هذه النقاشات والمداولات التي ينبغي أن تستمر إلى أن نصل إلى توافق في الآراء".

وأضافت الشيخة بدور: "يجب علينا أيضاً التغلب على التحديات التي تواجه تبادل تلك المصنفات عبر الحدود لرفع العدد الإجمالي للنسخ القابلة للنفاد والتوزيع والحد من التعقيدات التي تعيق إيصالها إلى ذوي الإعاقات البصرية، وفي نفس الوقت ينبغي إزالة كل الحواجز البيروقراطية التي تعرقل تنفيذ هذه المعاهدة حيث يجب أن تخطو الحكومات خطوات جادة لتسهيل وصول معاقي البصر إلى الكتب، والذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان وليس عملًا خيرياً، فالمعرفة قوة".



وتابعت الشيخة بدور: "بينما نتمتع بفرص الوصول إلى المعرفة والمعلومات بأي شكلٍ وفي أي وقت نختاره يوجد ملايين من المكفوفين وضعيفي البصر حول العالم ليس لهم القدرة على هذا الاختيار البسيط وبالتالي، لا يمكننا التساهل أو التسامح مع هذا الوضع بل علينا أن نفعل المستحيل لتغييره عبر تطبيق مضامين معاهدة مراكش على أرض الواقع وفي أسرع وقت ممكن".



من جانبه، أكد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أن دولة الإمارات لطالما لعبت دوراً رائداً في دعم ومساندة مختلف المبادرات والمعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بخدمة أهداف التنمية البشرية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وإتاحة حقوق متساوية لمختلف الفئات داخل المجتمع، بالشكل الذي يخدم رؤيتها القائمة على توفير بيئة عيش صحية تحقق رفاه وازدهار الشعوب، سواء على أرضها أو في محيطها الإقليمي والدولي.



وقام سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، بتكريم الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، تقديراً لجهودها المتميزة ودعمها الدائم لقطاع النشر على المستويين المحلي والدولي.

وتم أيضاً تكريم المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" ممثلة بالأستاذة علا زهران كشريك استراتيجي لملتقى معاهدة مراكش، والأستاذة ناعمة المنصوري بصفتها مدير مطبعة المكفوفين في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصّة، حيث ساهمت بطباعة اتفاقية مراكش بلغة "برايل".