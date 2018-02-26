"اتصال الشارقة" ينظم رحلة ترفيهية ثقافية للموظفين

الشارقة 24:

نظم فريق السعادة والإيجابية بمركز الشارقة للاتصال التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، رحلة ترفيهية وثقافية لموظفي المركز للاطلاع على فعاليات شهر الابتكار في إمارة الشارقة، لإيجاد بيئة حيوية للموظفين تخلق جو من المرح والنشاط ودعم التواصل بين الموظفين، وهو ما ينعكس على إيجابية العمل وزيادة الإنتاجية، والتعرف على المناطق السياحية في إمارة الشارقة وفعالياتها المستمرة.



خلال الجولة في موقع الفعالية تم التعرّف على أبرز ما توصلت إليه وطبقته القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد من ابتكارات، والبحث عن حلول للتحديات بطرق غير تقليدية بأدوات مستقبلية، إضافة إلى حضور الورشة المصاحبة للفعالية بعنوان "الابتكار واستشراف المستقبل"، التي نظمتها القيادة العامة لشرطة الشارقة.



وقال المهندس خالد عمر النقبي مدير مركز الشارقة للاتصال، إن هذه المبادرة تأتي في إطار أهداف المركز الاستراتيجية الهادفة إلى دعم الفعاليات والبرامج المجتمعية، وتوفير بيئة محفزة للموظفين ترفع معدلات الرضا الوظيفي، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الإنتاجية، ويعزز روح الانتماء، وإتاحة المجال أمامهم لقضاء أوقات اجتماعية مرحة بعيداً عن بيئة العمل الرسمية مما يسهم في الانسجام بين الموظفين، وينمي بينهم مشاعر الأخوة والتعاون.

من جانب آخر أكدت خديجة خميس قسوم عضو الفريق ورئيسة قسم العلاقات العامة والتسويق، أن سعادة موظفي المركز تأتي من الأوليات في توفير بيئة عمل مستقرة، والتي تسهم في عملية التطوير وتقديم أداء أفضل، وأن الألفة والمودة تكون أكبر من خلال تواصل خارج نطاق العمل وبعيداً عن الاجتماعات الرسمية وهذه الأنشطة تنمي روح العمل الجماعي.