"غرفة الشارقة" تبحث تطوير مهرجانات التسوق والعروض الترويجية

الشارقة 24:

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عزمها تطوير مهرجانات التسوق والعروض الموسمية التي تنظمها على مدار العام، لمواصلة الارتقاء بمكانة الإمارة في قطاع تنظيم المهرجانات والعروض الترويجية، وتعزيز أثره الإيجابي على النهوض بقطاع تجارة التجزئة في الشارقة.

كما أكدت الغرفة حرصها على تعزيز أطر التعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق، باعتبارها الجهة التي تمثل القطاع بصورة مباشرة وتعكس واقعه الحقيقي، بما يُسهم في إيجاد تصورات جادة للخروج بفعاليات استثنائية في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته الغرفة مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق في مقرها، الأحد، برئاسة إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق، وحضره من جانب الغرفة هنا السويدي رئيس قسم المهرجان والعروض، وعلياء أحمد آل علي تنفيذي المهرجان والعروض، وأمل الحوسني محرر إعلامي، إلى جانب محمد بن فارس رئيس قسم التصاريح التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.

في حين شارك في الاجتماع من جانب مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق، كل من لينا حمد مدير التسويق في "سيتي سنتر الشارقة"، ومحمد سرور مدير التسويق في مركز "ميغا مول"، ونسرين بكّار مساعد مدير التسويق في مركز "ميغا مول"، وحمد اللواتي مدير المراكز المجتمعية "متاجر"، وبدرية محمد مديرة التسويق لدى "متاجر".

وقال إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، إن الاجتماع بحث مستقبل مهرجانات التسوق والعروض الترويجية التي تنظمها الغرفة على مستوى الإمارة، وناقش عدداً من المرئيات التي من شأنها أن تقدم إضافة قيمة لمكانة الشارقة في مجال تنظيم المهرجانات والعروض وتنعكس بشكل إيجابي على النهوض بقطاع تجارة التجزئة بالإمارة.

وأكد الجروان حرص الغرفة على التعاون الفاعل مع قطاع مراكز التسوق والعمل المشترك وإيجاد تصورات جادة للخروج بفعاليات استثنائية في المرحلة المقبلة، عبر تفعيل الجانب الترويجي وتقديم مزيد من الفعاليات خلال مواسم التسوق في المراكز التجارية والأسواق المركزية، إلى جانب تنويع الجوائز المقدمة للمتسوقين الفائزين بالسحوبات اليومية والأسبوعية والختامية خلال المهرجانات والعروض.

وأشار الجروان إلى أن الاجتماع ناقش وضع آليات جديدة لتحفيز الجهات الحكومية المعنية على المشاركة بهذا النوع من الأحداث الترويجية، لما لذلك من أثر إيجابي في إثراء الفعاليات المختلفة التي تقام خلال فترة المهرجانات والعروض، لافتاً إلى حرص الغرفة على الاستفادة من نتائج الاستبيانات التي أجرتها خلال العام الماضي بشأن تطوير المهرجانات وتطبيق مقترحات الجمهور المبتكرة والمتميزة، بما يتناسب مع طبيعة الفعاليات، وبالتعاون مع الدوائر والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يعزز سمعة الشارقة كوجهة تسويقية إقليمية تستقطب الزوار من دول عدة لما تمتاز به من بنية تحتية حديثة في هذا الجانب ومراكز تسوق عصرية ومتنوعة تلبي كافة احتياجات الأسرة والأفراد.